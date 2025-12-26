Iz Uprave carina ističu da se u saradnji sa Upravom policije i nadležnim tužilaštvom nastavljaju istražne radnje u vezi sa ovim slučajem.

Izvor: Uprava carina Crne Gore

Skupocjeni telefoni koje je prije dva dana na podgoričkom Aerodromu zaplijenila Uplava carina poslati su iz Ujedinjenih Arapskih Emirata UAE, saopšteno je CdM-u iz ove institucije. Kako navode, 22. decembra 2025. godine kod Carinske ispostave Aerodrom Podgorica deklarisana je pošiljka pristigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u tranzitu preko Aerodroma u Istanbulu, za jedno pravno lice iz Crne Gore.

“U carinskoj deklaraciji prijavljeno je 50 mobilnih telefona, kao i 15.000 komada zaštitnih futrola i zaštitnih stakala”, kazali su CdM-u iz Uprave carina.

Međutim, pojasnili su da je, detaljnom kontrolom pošiljke utvrđeno da se radi o pokušaju krijumčarenja „pod maskom“, odnosno da je umjesto jeftine robe prijavljene u dokumentaciji zapravo upakovana znatno skuplja roba.

“Carinici su tom prilikom otkrili ukupno 2.060 neprijavljenih mobilnih telefona, od kojih oko 90 odsto čine „iPhone“ uređaji. Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe iznosi oko 2,6 miliona eura, dok bi potencijalna šteta po državni budžet iznosila skoro 600.000 eura”, istakli su iz Uprave carina.

Povodom ovog događaja CdM je kontaktirao i Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.

„Obavještavamo vas da je postupajući državni tužilac povodom predmetnog događaja naložio preduzimanje potrebnih mjera i radnji predviđenih zakonom“, saopšteno je CdM-u iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.