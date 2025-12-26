Budžet je projektovan na iznos od 19.630.000 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glasove vladajuće većine i opozicione Bošnjačke stranke lokalni parlament usvojio je juče Odluku o budžetu Opštine Berane za narednu godinu.

Protiv su glasali odbornici Demokratske partije socijalista i Grupe građana "Zato što volim Berane". Budžet je projektovan na iznos od 19.630.000 eura. Za tekuće izdatke odnosi se 13.267.100, a 4.557.500 eura predviđeno je za kapitalne investicije. Na otplatu obaveza iz prethodnog perioda otpada 1.194.400 eura. Budžertske rezerve su zacrtane na 360.000 eura, a na otplatu dugova treba da se usmjeri 251.000 eura.

Sekretar Sekretarijata za finansije Bojan Radošević kazao je da je predloženi budžet razvojni, socijalno osjetljiv i realno planiran, te da je zasnovan na jasnim prihodnim pretpostavkama i snažnoj podršci države kapitalnim investicijama.

"Opština Berane ulazi u novu fazu razvoja, u kojoj su interesi građana, uređenje grada i otvaranje novih perspektiva za mlade i privredu postavljeni kao ključni prioriteti" naglasio je Radošević.

Odbornici DPS- a u svojim diskusijama istakli su da je budžet potrošački, populistički i preambiciozno predstavljen. Ocijenili su da on ne daje nadu za realizaciju važnih kapitalnih projekata, te da će i dalje vrćina raspoloživih sredstva ići na na plate zaposlenih i tekuće troškove.

"To što prenesena sredstva iz prehodne godine iznose 3.230.000 eura samo po sebi govori da aktuelna lokalna vlast loše radi i da mnogi planirani projekti nijesu realizovani. Bojim se da ćemo i dalje umjesto razvojnih investicija imati umrtvljivanje sredstava" kazao je odbornik DPS-a Miro Nedić.

Predsjednik Opštine Đole Lutovac odgovrio de da su tvrdnje odbornika DPS-a neutemeljene i da Berane uz podršku države postaje veliko gradilište.

"U narednu godinu ulazimo sa rekordnim kapitalnim budžetom, što je uz sredstva koja ćemo dobiti iz državne kase od evropskih i sjetske banaka i fondova potvrda da Berane postaje centar razvoja na sjeveroistoku Crne Gore" kazao je Lutovac.

Odbornici vladajuće većine su bili saglasilni da je budžet na vrijeme urađen, da je usmjeren ka rješavanju problema građana i da govori o odgovoranom odnosu prema potrošačkim jedinicama.