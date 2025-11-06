"Šta da mi oduzme?": Zorica Brunclik o izjavi Karleuše da će joj uzeti apartman u "Pinkovim zvezdama"

Zorica Brunclik našalila se sa svojom koleginicom Jelenom Karleušom.

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Danas, 6. novembra nastavljeno je snimanje Pinkovih zvezda u Šimanovima, a Zorica Brunclik je, čini se, nikad srećnija stigla sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem.

Odmah po dolasku je stala da ispozira fotoreporterima, pa se i nahvalila.

"Tako kako izgledam", rekla je skromno Zorica.

Karleuša je izjavila da "će Zorici da oduzme apartman u Šimanovcima", a nje koleginica joj je odmah i dogovorila i dala zanimljiv uvod...

"Šta da mi oduzme? Ona će postati deo našeg apartmana", rekla je i nasmejala se.

Napustila snimanje

Podsetimo, na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je do drame kada je pevačica Zorica Brunclik napustila set usred snimanja. Naime, kako se navodi, razlog za to bilo je ponašanje njenog kolege Dragomira Despića Desingerice, čije su upadice i provokacije iznervirale pevačicu do suza.

Prema rečima očevica sa lica mesta, Zorica je u jednom trenutku izgubila strpljenje i zatražila da se snimanje odmah prekine.

Izvor dodaje da su svi članovi ekipe stali na Zoričinu stranu.

"Moram da kažem da je žena bila potpuno u pravu. Desingerica je nemoguć! Nema nimalo poštovanja prema veličini kakva je Zorica. Konstantno je prekida, upada joj usred rečenice, dobacuje... Žena se zaista potresla jer nije navikla na takvu komunikaciju", zaključuje izvor.

Izvor: Telegraf/ MONDO