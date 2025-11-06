logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Šta da mi oduzme?": Zorica Brunclik o izjavi Karleuše da će joj uzeti apartman u "Pinkovim zvezdama"

"Šta da mi oduzme?": Zorica Brunclik o izjavi Karleuše da će joj uzeti apartman u "Pinkovim zvezdama"

Autor Ana Živančević
0

Zorica Brunclik našalila se sa svojom koleginicom Jelenom Karleušom.

"Šta da mi oduzme?": Zorica Brunclik o izjavi Karleuše da će joj uzeti apartman u "Pinkovim zvezdama" Izvor: MONDO/Ana Živančević

Danas, 6. novembra nastavljeno je snimanje Pinkovih zvezda u Šimanovima, a Zorica Brunclik je, čini se, nikad srećnija stigla sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem.

Odmah po dolasku je stala da ispozira fotoreporterima, pa se i nahvalila.

"Tako kako izgledam", rekla je skromno Zorica.

Karleuša je izjavila da "će Zorici da oduzme apartman u Šimanovcima", a nje koleginica joj je odmah i dogovorila i dala zanimljiv uvod...

"Šta da mi oduzme? Ona će postati deo našeg apartmana", rekla je i nasmejala se.

Napustila snimanje

Podsetimo, na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je do drame kada je pevačica Zorica Brunclik napustila set usred snimanja. Naime, kako se navodi, razlog za to bilo je ponašanje njenog kolege Dragomira Despića Desingerice, čije su upadice i provokacije iznervirale pevačicu do suza.

Pogledajte fotografije Desingerice:

Prema rečima očevica sa lica mesta, Zorica je u jednom trenutku izgubila strpljenje i zatražila da se snimanje odmah prekine.

Izvor dodaje da su svi članovi ekipe stali na Zoričinu stranu.

"Moram da kažem da je žena bila potpuno u pravu. Desingerica je nemoguć! Nema nimalo poštovanja prema veličini kakva je Zorica. Konstantno je prekida, upada joj usred rečenice, dobacuje... Žena se zaista potresla jer nije navikla na takvu komunikaciju", zaključuje izvor.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Tagovi

zorica brunclik Jelena Karleuša pinkove zvezde

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ