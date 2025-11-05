"Zorica i treba da ima cijeli apartman": Bosanac podržao to što Brunclikova ima posebne uslove u Pinkovim zvezdama

Dragan Stojković Bosanac "žickao" je cigarete pred snimanje Pinkovih zvezda, te je prokomentarisao Zoricu Brunclik
Dragan Stojković Bosanac stigao je na snimanje Pinkovih zvezda, te prokomentarisao okupljenim novinarima kako njegova ćerka Džidža podnosi trudnoću, kao i posebne uslove koje uživa Zorica Brunclik u Šimanovcima, u vidu zasebnog apartmana.
"Nije baš sjajno, biće bolje", rekao je Džidžu, a na pitanje novinara MONDA o Zorici, izjasnio se riječima: "Ona i treba da ima odvojeni apartman, zbog čega vi mislite da ne treba da ima?"
Poslušajte:
Bosanac je potom "žickao" cigare ispred studija:
Evo i šta je rekao na pitanje da li za Džidžu sprema neku posebnu hranu dok iščekuje njegovo prvo unuče, pa je sebe nazvao "najvećim svjetskim harmonikašem":