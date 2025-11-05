"Zorica i treba da ima cijeli apartman": Bosanac podržao to što Brunclikova ima posebne uslove u Pinkovim zvezdama

Dragan Stojković Bosanac "žickao" je cigarete pred snimanje Pinkovih zvezda, te je prokomentarisao Zoricu Brunclik

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Dragan Stojković Bosanac stigao je na snimanje Pinkovih zvezda, te prokomentarisao okupljenim novinarima kako njegova ćerka Džidža podnosi trudnoću, kao i posebne uslove koje uživa Zorica Brunclik u Šimanovcima, u vidu zasebnog apartmana.

"Nije baš sjajno, biće bolje", rekao je Džidžu, a na pitanje novinara MONDA o Zorici, izjasnio se riječima: "Ona i treba da ima odvojeni apartman, zbog čega vi mislite da ne treba da ima?"

Poslušajte:

Pogledajte 00:52 "Zorica i treba da ima apartman": Bosanac podrzao to sto Zorica ima posebne uslove u Pinkovim zvezdama Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Bosanac je potom "žickao" cigare ispred studija:

Pogledajte 00:20 Bosanac zicka cigare od okupljenih ispred studija Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Evo i šta je rekao na pitanje da li za Džidžu sprema neku posebnu hranu dok iščekuje njegovo prvo unuče, pa je sebe nazvao "najvećim svjetskim harmonikašem":

Pogledajte 00:42 "Zorica i treba da ima apartman": Bosanac podrzao to sto Zorica ima posebne uslove u Pinkovim zvezdama Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević



