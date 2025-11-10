Ovo je dečko Rade Manojlović: Iza sebe ima brak i dvoje djece, komšije ostale u šoku kada su saznale

Rada Manojlović ne krije da je srećno zaljubljena.

Pjevačica Rada Manojlović već neko vrijeme je u vezi sa Vladimirom Rankovićem, sada su komšije otkrile detalje njihovog odnosa. Naime, pjevačica je već godinama u vezi sa Vladimirom Ranković koji iza sebe ima brak i dvoje djece.

Komšije pjevačice jednom prilikom su otkrile kako se ponaša pjevačicin dečkom.

"Viđala sam da kod Rade dolazi neki istetovari mladić i to uglavnom uveče, ali nisam znala ko je. Mislila sam da je možda vozač ili član benda. Nisu se nikada grlili ili ljubili po ulazu. Međutim, kasnije sam saznala da joj je dečko. Rada je divna uvijek vesela i nasmijana i svima se javi. Baš je ono djevojka iz naroda. Nikada ne glumi neko ludilo", rekla je jedna starija komšinica i dodala:

"Tu živi sa sestrom. Ne razdvajaju se. A ovaj momak dođe. Vuče neke kese iz nabavke, ali uglavnom noću. Rada je noćni tip. Rijetko kada se ona budi rano. Nikada je nisam vidjela da izlazi iz stana prije 14, 15 časova. Mada i takav joj je posao. Najsmješnije mi je kada je vidim kako izlazi po hladnoći u onim oskudnim haljinicama. Kažem joj: 'Rado prehladićeš se, ženo, čuvaj bubrege."

Doživjela peh na ulici

"Dođe nekada sa sestrom da popije domaću kafu. Nije baš često po kraju. Uglavnom uđe u onaj njen džip i to je to. Nosi uvijek neke kese sa garderobom. Jednom se na ulici fotkala, pa je nagazila na haljinu i iscepala je. Morala je da ide do stana da je promeni. Uvijek je vesela. Sa svima se ispriča. Rijetko je kada ljuta ili neraspoložena. Naučila je kroz posao da se ponaša sa svima lijepo. Zato je i tražena", rekao je jedan konobar.

Radin dečko ima brak iza sebe

Spekulisalo se da je Radin dečko i dalje u braku, a ona je jednom prilikom stavila tačku na te priče.

"Neću otkriti da li je tačno ili nije, ali zamisli kako bi njegova žena reagovala da je sa mnom? Možda je bio oženjen", rekla je Rada i dodala:

"Imamo poslovnu ljubav. Možda sam ja zaljubljena u njegovu vožnju. To je čovek koji me voli, kao što ti možeš da se zaljubiš u kamermana koji te snima."

