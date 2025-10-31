"Lijep je kao lutka": Rada Manojlović progovorila o novom dečku, otkrila da li je pjevač

Rada Manojlović ne krije koliko je zaljubljena.

Izvor: Instagram/muzika_biosamtu

Pjevačica Rada Manojlović priznala je da je srećna u ljubavi, a sada je progovorila o svom dečku. Ona je otkrila da nije pjevač i da je lijep kao lutka.

"Sve utiče da sijam. I hrana i ljubav i poslovni uspjeh i privatno, sve se lijepo namjestilo" , rekla je Rada Manojlović i otkrila detalje o dečku:

"Nije pjevač, baš sam se opekla sa njima, batalila sam estradu. Nisam se pokajala što sam priznala da nisam slobodna. Pokajala sam se što sam ćutala i pustila da se nagađa sa kim sam. Kao da moram da budem sa nekim, ako već moram da budem sa nekim, hajde da vam ja to kažem. Odlučila sam da ga ne pokazujem i on ne želi to, ali meni je krivo, jer je lijep kao lutka. Ja sam sa njim baš zato što on meni ništa ne zamijera. Nisam neko ko pada na prvu, na ljepotu, svidi mi se, ali možemo da se družimo dugo, pa da vidimo šta će biti".

O Ani i Raletu

Rada se osvrnula i na svoju koleginicu Anu Nikolić i njenog partnera Gorana Ratkovića Raleta.

"Ne znam šta bih rekla, volim ih oboje", zaključila je Rada.