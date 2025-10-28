Nalazila svijeće uvezane u konac i krvave muške gaće: Rada Manojlović otkrila šta su joj ljudi ostavljali u dvorištu

Pjevačica Rada Manojlović otkrila je da je u svom dvorištvu njena maćeha pronašla krvav muški veš.

Izvor: Lepa i Srecna

Pjevačica Rada Manojlović gostovala u podkastu kod Bokija 13, koji ju je nedavno javno prozvao na račun izgleda, i tom prilikom otvorila dušu. Ona je otkrila da su joj se tokom karijere dešavale čudne stvari.

"To je moja maćeha vidjela, pričala sam o tome. Vjerujem u crnu magiju, ali pazi... Kao vjernik smatram da postoji dobro i zlo, dobra i loša energija. Postoje ljudi koji se bave crnom magijom. To nisu ljudi, oni ne znaju da nisu ljudi. Imaju ljudski oblik, ali su prazni iznutra, ljušture. Ko može da ti poželi zlo, taj ne može da bude čovjek. Bilo je svačega, svijeća uvezanih u crveni konac... Moja maćeha je lično u našem dvorištu pronašla, jao Bože, teško mi je da kažem... Krvav muški donji veš", rekla je Rada i šokirala Bokija 13.

"Prestani da pipaš tu kosurdaču"

Tokom emisije, Boki 13 se ponovo dotakao izgleda Rade Manojlović.

"Srce moje, šta je sa stajlinzima ako si perfekcionista? Imaš lijepu figuru, noge od milion dolara, lice perfektno i šteta je da budeš ovakva sa tom kosurdačom i da se unakaziš sa nekim haljinetima i da budeš nikakva. Šta si stavila te plesačke sandaletine, one nisu za večernji šou. Misliš ako imaš tamo zlatno da to tako treba", vikao je Boki 13.

Pogledajte:

"Iskreno ću ti reći sada, uvijek sam mislila da mi crno na nogama skraćuje noge. Ja za sve imam psihijatrijski nalaz i odgovor", pravdala se Rada Manojlović.

"Blesava, ženo, luda. Nisi normalna, nisi krštena stvarno. Dosta više, ne pipaj tu kosurdaču", govorio je voditelj u podkastu.

