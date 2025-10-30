Rada Manojlović našla novog dečka: "Ne dozvoljava mi ono što sam prije radila"

Pjevačica je opisala partnera kao idealnog muškarca koji je podstiče na stvaranje i na rad privodeći joj sreću.

Izvor: Kurir TV printscreen

Rada Manojlović (40) je ranije servirala svoj ljubavni život javno, a sada je odlučila da o svojoj sreći ćuti i da ne pokazuje novog partnera. Ona ima novog partnera za kojeg kaže da je idealan muškarac za nju.

Nije htjela da otkriva njegov identitet, ali neke detalje o ovoj emotivnoj vezi podijelila je javno u podkastu kod Bokija 13.

"Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem i mi se kao volimo, a život i karijera šta nam Bog da. Ovo je sada nešto potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad. Taj čovjek je jedan misteriozni gospodin, jako lijep i dobar čovjek koji mene voli, koji me gura i koji mi želi dobro", rekla je Rada u podkastu, pa dodala:

"Motiviše me da snimam, da radim velike stvari i govori mi da vrijedim mnogo više nego što ja mislim."

Podsjetimo, Rada Manojlović je odlučila da ostavi Milana Stankovića zbog Miomira Gajića, ni njihova ljubav nije potrajala. Njihov krah bio je buran, a bivši dečko Rade Manojlović, Momir Gajić u par navrata nije imao lijepe riječi za nju.

"Rada je dokaz da ne treba biti sa pjevačicom", rekao je tada bivši dečko Rade Manojlović.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Momir Gajic/screenshot

Posle mnogo godina progovorila o glasinama da je Milan Stanković gej

Rada Manojlović progovorila je o dugogodišnjoj vezi sa Milanom Stankovićem i glasinama da je gej. A je otkrila i da li ju je Milan varao.

"Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema", bila je iskrena pevačica, te dodala:

"Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima", bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

"Smetalo mi je da pričaju da je Milan gej, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvijek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osjećao u tim trenucima", zaključila je Rada.