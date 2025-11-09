Prodala telefon, a u njemu ostao eksplicitni snimak: Pjevačica o skandaloznom videu o kojem je brujala Srbija

Pjevačica priznala da je peh iz 2019. godine njena krivica

Izvor: Instagram printscreen/la_hiena_999

Prije šest godina javnost je bila šokirana kada je na Instagramu pevačice Dunje Ilić osvanuo post o intimnom snimku.

Dunja je tada priznala da je "bolje ona da kaže pratiocima šta se dešava, nego da saznaju iz novina", a razlog zašto je eksplicitni video procurio u javnost je - njena greška.

Ona je sada, gostujući u emisiji na Hajp televiziji, priznala da je greškom prodala, ili poklonila telefon, ne razmišljajući šta se nalazi na njemu i da je trebalo da obriše sve podatke.

"Na to sam mislila kada sam rekla da sam obrukala porodicu. Sa druge strane nisam ja kriva što je to izašlo, a sad kad pogledam i nije to ništa strašno. Moji su reagovali na to: "Ma briga te". Ja sam više bila isparanoisana, jer me cijeli svijet gledao. Jedan dan je trajala ta nervoza oko toga", rekla je pevačica u emisiji, pa otkrila kako je taj snimak isplivao u javnost:

"To je bilo za privatnu i ličnu arhivu, ja ne znam kako je to dospjelo u javnost. Da li je taj telefon bio dat nekom ili prodat, možda sam u povjerenju nekome poklonila ili dala telefon, možda nisam izbrisala. Ne kajem se, ja sam sa svojim momkom radila šta sam radila u svoja četiri zida, rekla je za Hype TV.

