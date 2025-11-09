logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prodala telefon, a u njemu ostao eksplicitni snimak: Pjevačica o skandaloznom videu o kojem je brujala Srbija

Prodala telefon, a u njemu ostao eksplicitni snimak: Pjevačica o skandaloznom videu o kojem je brujala Srbija

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica priznala da je peh iz 2019. godine njena krivica

Prodala telefon, a u njemu ostao eksplicitni snimak Izvor: Instagram printscreen/la_hiena_999

Prije šest godina javnost je bila šokirana kada je na Instagramu pevačice Dunje Ilić osvanuo post o intimnom snimku.

Dunja je tada priznala da je "bolje ona da kaže pratiocima šta se dešava, nego da saznaju iz novina", a razlog zašto je eksplicitni video procurio u javnost je - njena greška.

Ona je sada, gostujući u emisiji na Hajp televiziji, priznala da je greškom prodala, ili poklonila telefon, ne razmišljajući šta se nalazi na njemu i da je trebalo da obriše sve podatke.

"Na to sam mislila kada sam rekla da sam obrukala porodicu. Sa druge strane nisam ja kriva što je to izašlo, a sad kad pogledam i nije to ništa strašno. Moji su reagovali na to: "Ma briga te". Ja sam više bila isparanoisana, jer me cijeli svijet gledao. Jedan dan je trajala ta nervoza oko toga", rekla je pevačica u emisiji, pa otkrila kako je taj snimak isplivao u javnost:

"To je bilo za privatnu i ličnu arhivu, ja ne znam kako je to dospjelo u javnost. Da li je taj telefon bio dat nekom ili prodat, možda sam u povjerenju nekome poklonila ili dala telefon, možda nisam izbrisala. Ne kajem se, ja sam sa svojim momkom radila šta sam radila u svoja četiri zida, rekla je za Hype TV.

Ovako je izgledala Dunja na vjenčanju sa bivšim/sadašnjim mužem:

Možda će vas zanimati

Tagovi

dunja ilić snimak pjevačica skandal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ