"Sve ove godine sam udata za njega": Dunja Ilić držala rekord za najkraći brak na estradi, pa šokirala priznanjem

Pevačica Dunja Ilić naišla je na veliki broj kritika nakon što je objavila da se pomirila sa bivšim mužem Sašom, sa kojim je bila 12 dana u braku. Njih dvoje su na "ludi kamen" stali pre 12 godina, a Dunja se sada preselila u Bujanovca zbog ljubavi.

"Hvala svima na lepim komentarima, a hvala i na ružnim. Muž mi malo uživa po Evropi sa mojim punim poverenjem. Podržava mene dok snimam novi album. Ima trbušnjake u svojim godinama kao što vi mladi i podbuli sanjate. Ja ću da stavim jedan bilbord u Vranje pošto vidim da je puno negativnih komentara i iz naglasiću našeg grada. A vi se verite ko majmunčići pa pišite "Ku*vo" ili šta vam već dođe u vaše bolesne umove", napisala je ona.

Pevačica je otkrila kako je došlo do pomiranja nako toliko godina.

"On je mene kontaktirao prvi. Sve to nešto što je bilo između nas, a bilo je svašta, nikada nakon razvoda nije izašlo u javnosti ni sa moje ni sa njegove strane i to je dovoljno za poverenje, tako da smo 'na prvu' povratili kontakt - izjavila je Dunja za Kurir i dodala:

"Poseban je po tome što je jedini muškarac u mom životu koji je od mene dobio drugu priliku."

Nisu razvedeni

Ona je upitana da li planira ponovo da se uda za njega, a onda je iznenadila odgovorom da se oni nisu ni razveli.

"Ja se nisam ni razvela, ja sam sve ove godine zapravo udata za njega, tako da je sve okej. Nismo želeli da se razvedemo formalno, ljubavi je bilo sa obe strane i grešaka. Imala sam svojih ispada koje nikada neću sebi oprostiti iako sam bila klinka."