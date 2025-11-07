logo
Sofija Šašić u šoku: Pitali smo je kako komentariše optužbe Ace Lukasa za njenu majku Sonju

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Sofija Šašić prokomentarisala je rat između Ace Lukasa i Sonje Vuksanović.

Sofija Šašić u šoku: Pitali smo je kako komentariše optužbe Ace Lukasa za njenu majku Sonju Izvor: MONDO

Sofija Šašić došla je da podrži pjevačicu Eminu Jahović na svom prvom solističkom koncertu. Ona je tom prilikom prokomentarisala je novinske natpise vezane za njenu majku.

Aca Lukas je nedavno optužio Sonju Vuksanović da je kuću, koju joj je on ostavio, prodala Marku Jariću. Sofija je upitana da li je ispratila rat bivših supružnika.

"Apsolutno ne. Ja prvi put čujem da su oni u ratu. To je medijski rat vjerovatno", rekla je Sofija.

Ona je istakla da se ne obazire na negativne komentare na društvenim mrežama.

"Ja ni ne čitam, nego mi drugi ljudi šalju. Na primjer, imam jednu drugaricu koja mi obavezno šalje sve hejterske komentare. Ja to ne gledam, mene to ne dotiče stvarno. Ne mislim na novinare, nego na komentare ispod", rekla je ona.

