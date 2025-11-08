"Nikada joj to neću zaboraviti": Sofija Šašić progovorila o prozivkama Ace Lukasa na račun Milice Pavlović

Sofija Šašić iskreno je pričala o pjevačici Milici Pavlović.

Izvor: Instagram/sophiasasic/printscreen

Sofija Šašić uživala je prošle noći u koncertu Emine Jahović, a pred medijima je s osmjehom odgovarala na postavljena pitanja o aktuelnim temama.

Pogledajte fotografije Sofije Šašić:

S obzirom na to da je godinama živjela s Acom Lukasom, koji je bio u braku s njenom majkom Sonjom Vuksanović, prkomentarisala je njegove izjave i napade na Milicu Pavlović u poslednjih nekoliko dana.

"Ja kad bih krenula njegove sve izjave da komentarišem, stajale bismo ovdje dugo baš", rekla je Sofija.

Međutim, potom je otkrila istinu o tome kako se pjevačica ophodila prema njoj i da joj je učinila uslugu koju joj nikad neće zaboraviti.

Naime, na pitanje da li je Milica Pavlović prije nekoliko godina na Lukasovu molbu snimila kampanju za Sofijin modni brend i da je to uradila potpuno besplatno, Šašićeva je istakla da je to istina i da joj to nikada neće zaboraviti.

"To je bilo na prijateljskoj osnovi i zauvijek sam joj zahvalna na tome. Prva... Jedna među prvima je koja je snimila, i to ozbiljnu kampanju za moj brend. To je stvarno bilo predivno, nikada joj to neću zaboraviti, stvarno", priznala je Sofija.

"Puno mi je značila njena podrška. U toj prvoj kampanji su bili ona, Devito i Nikolija i to je stvarno bilo predivno i jedan ozbiljan zalogaj za mene", zaključila je.