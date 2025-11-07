logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marijana Mateus potvrdila status modne ikone: Kreatorka zablistala na koncertu Emine Jahović

Marijana Mateus potvrdila status modne ikone: Kreatorka zablistala na koncertu Emine Jahović

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Marijana Mateus uvijek je savršeno stilizovana.

Marijana Mateus potvrdila status modne ikone: Kreatorka zablistala na koncertu Emine Jahović Izvor: MONDO

Marijana Mateus pojavila se na koncertu poznate pjevačice Emine Jahović i odmah privukla pažnju svih prisutnih. Vidno raspoložena i nasmijana, modna dizajnerka je blistala, a njen besprekorni stajling izazvao je lavinu komplimenata.

Pogledajte fotografije Marijane Mateus:

U kratkoj, elegantnoj haljini koja je istakla njene savršene noge, Marijana je još jednom potvrdila status jedne od najstilizovanijih dama sa javne scene. Crno-bijela kombinacija, upotpunjena efektim detaljima i savršenom šminkom, izazvala je pravu modnu pometnju i pokazala da za nju elegancija nikada ne izlazi iz mode.




@mondo.zabava

Marijana Mateus u ultra kratkoj haljini: Stigla na koncert Emine Jahović

♬ original sound - Mondo Zabava

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marijana Mateus stajling Emina Jahović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ