Marijana Mateus potvrdila status modne ikone: Kreatorka zablistala na koncertu Emine Jahović

Marijana Mateus uvijek je savršeno stilizovana.

Izvor: MONDO

Marijana Mateus pojavila se na koncertu poznate pjevačice Emine Jahović i odmah privukla pažnju svih prisutnih. Vidno raspoložena i nasmijana, modna dizajnerka je blistala, a njen besprekorni stajling izazvao je lavinu komplimenata.

Pogledajte fotografije Marijane Mateus:

U kratkoj, elegantnoj haljini koja je istakla njene savršene noge, Marijana je još jednom potvrdila status jedne od najstilizovanijih dama sa javne scene. Crno-bijela kombinacija, upotpunjena efektim detaljima i savršenom šminkom, izazvala je pravu modnu pometnju i pokazala da za nju elegancija nikada ne izlazi iz mode.







