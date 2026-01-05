"Ćerka ga baš voli, pravimo bebu": Mina Kostić (50) otvorila dušu, Kasper ostaje u Srbiji, živjeće kod nje

Minina i Kasperova želja je da imaju veliku porodicu i kako je pjevačica otkrila, već rade na proširenju porodice.

Pjevačica Mina Kostić napokon se upoznala sa svojim partnerom Kasperom, čije je pravo ime Mane Ćuruvija, budući da je par godinu dana održavao vezu na daljinu i nisu se uopšte vidjeli uživo.

MIna i Kasper su otkrili kako je izgledao njihov prvi susret, ali i kako sada provode zajedničke trenutke.

"Drago mi je zbog iskrenosti i od samog početka naš odnos se bazira na iskrenosti. I onome što bih svakome poželio u prijateljstvu, pogotovo u ljubavi je taj iskren odnos, pogotovo što je u današnjem svijetu u kom živimo sve fejk, ali prave vrijednosti možda na početku nailazi na osudu, ali na kraju ljudi shvate šta je istina. Naša priča je istinita, stvarna, ne postoji ništa lažno, vodimo se samo srcem. Naša poruka od početka je bila samo ljubav, ljubav i ništa drugo. Moj moto je da se o pravim ljubavima nikad ne priča dok se ne ostvari. Ja o Mini nisam pričao, postoji moj prijatelj koji je znao cijelu priču", rekao je na početku samog razgovora Mane Ćuruvija, a ona je otkrila kako je izgledao njihov susret:

"On je došao kod mene, na moja vrata. Odmah sam skočila, zagrila ga, poljubila ga i osjećaj koji sam imala je da se znamo cio život. Najnormalnije se ponašamo, kao da smo cio život zajedno. Super funkcionišemo, kad ručamo, kad idemo negdje, kučići ga baš vole, Anastasija isto tako, stalno ga grli i ljubi, baš se lijepo slažemo. Ćerka je bila kod tate, ali jedva je čekala da dođe kući. Dobio je dijete.

Na pitanje da li je Mane ispunio sva njena očekivanja, Mina Kostić je sve priznala.

"Baš je onako kako sam zamišljala i više od toga. Ispunio je sva očekivanja, kao da se znamo cio život, imamo puno planova, najbitnije je da imamo dobru komunikaciju i jako puno pričamo, o svemu - rekla je pjevačica, ističući da joj je partner apsolutna podrška u svemu:

"On je oduvijek pratio moju karijeru i sve vrijeme dok sam ja bila u bolnici i dok sam ležala kod kuće, on je sve vrijeme bio na vezi sa mnom. Mnogo mi je pomogao psihički, mentalno, duhovno, pa na kraju i finansijski, jer ja nisam radila. Hvala mu za to."

Mane Ćuruvija je potom priznao i da mu nije prijalo to što niko nije shvatao ozbiljno ono što Mina priča, te sumnje u njihovu ljubav, ali i zammerke na to što su se upoznali preko društvenih mreža.

"Ono što je mene rastužilo zato što su te osude Mine i onoga kada je ona izašla u javnost o našem odnosu, mene je to boljelo, ali znao sam da bilo šta kažem naići će na osudu, jer nisam ovdje prisutan. Našla je momka preko društvenih mreža. Šta ljudi tražite na društvenim mrežama? Svako je tu sa nekim razlogom, neki traže reklamu, drugi dramu, treći su tu iz zabave. Ja sam uvijek na društvenim mrežama slao dobru poruku i to je moj moto. Društvene mreže treba koristiti za spajanje, a ne za razdvajanje. Naš odnos je na zdravim temeljima. Zamislite da sa nekim vodite život preko video-poziva, i tu vidiš sva naša stanja, bez dodira onog fizičkog. To je jedan test, i ti funkcionišeš bez dodira šest mjeseci, to su zdravi temelji. Ko zna kako bi to izgledalo da smo se upoznali ovdje licem u lice. Nas dvoje smo prošli sve moguće teme, što vjerovatno mnogi ne bi u višegodišnjim vezama. Naš susret je bio potvrda svega onoga što smo gradili zadnjih šest mjeseci."

Mina je isticala da željno iščekuje Kasperov dolazak.

"Nije bilo suza radosnica, bilo je samo iščekivanje. Dosta je bilo suza", rekla je ona, a na pitanje da li bi otišla iz Srbije zbog ljubavi, umiješao se i Kasper:

"Ne bih ja to dozvolio jer ona ima ćerku koja ovdje ide u školu. Moji planovi za budućnost su vezani za Srbiju. Ja iz Njujorka nikad neću otići, to je grad koji je u meni, ali najviše volim svoju zemlju. Ne bih dozvolio da Anastasija koja je divno i vaspitano dijete, ima dobre roditelje, tu moram da spomenem i Igorevu ulogu. Ne poznajem ga, ali kroz Anastasiju sam vidio njegov uticaj kao jednog pravog oca i dobrog uzora svom djetetu. Anastasija će uskoro 17 godina napuniti, ima planove za fakultet, moja uloga tu je da samo budem podrška.

Minina i Kasperova želja je da imaju veliku porodicu i kako je pjevačica otkrila, već rade na proširenju porodice.

"Petoro djece. Mi već radimo na tome, čisto da vas obavijestim. Od prvog dana, kao da se znamo 100 godina. Naravno da je to moja želja, ali najviše zbog njega, zato što on nije ostvaren kao otac, a prije svega jer će ga to još više oplemeniti. On je toliko dobar, jedno veliko dijete, ja sam to odmah prepoznala. Jako smo slični u mnogim stvarima. Iste stvari volimo, ja volim da kuvam i to radim sa ljubavlju. Donio mi je prelijepu sliku, prelijepo slika, čovjek koji sve zna. Uvijek me iznenađuje, kupio mi je tri buketa i nemam gdje da ih stavim, on jako lijepo pjeva i recituje. Moram da otkrijem jednu istinu. Prvi put kad mi je poslao poruku, bila sam nešto loše, loš period, pošto nisam mogla da pišem, ja sam samo rekla “hvala”. Onda je on meni poslao glasovnu poruku, kad sam čula glas, onda sam pomislila: 'E sad ćemo vidjeti o čemu se radi'. Baš me je digao iz pepela, bilo mi je sve zanimljivije, e onda me je zvao na TikTok - rekla je Mina kroz smijeh, a zatim je Kasper otkrio planove za budućnost:

"Biću ovdje do kraja života, malo ću skoknuti do Njujorka i vratiću se. Moji budući planovi su vezani za Srbiju, da budem na nekoj relaciji “Njujork-Beograd”, e sad šta život nosi... - rekao je Kasper za Blic, a onda je Mina prokomentarisala kroz smijeh:

"On će tu biti dok ja ne zatrudnim. To je lijepa vijest, širimo ljubav."

