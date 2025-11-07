logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Editi donji dio grudi ispao, sva u trakicama: Stigla na Eminin koncet

Editi donji dio grudi ispao, sva u trakicama: Stigla na Eminin koncet

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Edita Aradinović u izazovnom izdanju se pojavila na koncertu Emine Jahović.

Editi donji dio grudi ispao, sva u trakicama: Stigla na Eminin koncet Izvor: MONDO

Popularna pjevačica Emina Jahović večeras održava svoj prvi solistički koncert u Sava centru. Ona će nastupiti pred punom dvoranom, a njene kolege su polako počele da pristižu kako bi uživale u njenoj muzici.

Među prvima se pojavila Edita Aradinović koja je sve iznenadila svojim izgledom. Ona je za ovaj događaj odabrala izazovnu crvenu haljinu, koja je više otkrivala, nego što je skrivala. Uz nju je iskombinovala cipele u istoj boji koje se pertlaju duž cele noge.

Očekuje se da će Edita nastupiti zajedno sa Eminom pred beogradskom publikom, koja će prvi put čuti spoj glasova ove dvije pjevačice.

Pogledajte fotografije Edite Aradinović:

Podsjetimo, Emina Jahović je nedavno izdala novi album pod nazivom "Svitanje". Ona je otkrila da je za nju svitanje "novo rođenje", a na albumu se našlo devet novih pjesama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

edita aradinović Emina Jahović stajling haljina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ