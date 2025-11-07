Editi donji dio grudi ispao, sva u trakicama: Stigla na Eminin koncet

Edita Aradinović u izazovnom izdanju se pojavila na koncertu Emine Jahović.

Izvor: MONDO

Popularna pjevačica Emina Jahović večeras održava svoj prvi solistički koncert u Sava centru. Ona će nastupiti pred punom dvoranom, a njene kolege su polako počele da pristižu kako bi uživale u njenoj muzici.

Među prvima se pojavila Edita Aradinović koja je sve iznenadila svojim izgledom. Ona je za ovaj događaj odabrala izazovnu crvenu haljinu, koja je više otkrivala, nego što je skrivala. Uz nju je iskombinovala cipele u istoj boji koje se pertlaju duž cele noge.

Očekuje se da će Edita nastupiti zajedno sa Eminom pred beogradskom publikom, koja će prvi put čuti spoj glasova ove dvije pjevačice.

Podsjetimo, Emina Jahović je nedavno izdala novi album pod nazivom "Svitanje". Ona je otkrila da je za nju svitanje "novo rođenje", a na albumu se našlo devet novih pjesama.