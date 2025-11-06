Tanja Savić o svađi sa sestrom: Otkrila istinu o odnosu, pa podržala Cecu nakon situacije u Makedoniji

Pjevačica Tanja Savić sinoć je održala spektakularan nastup u beogradskom klubu Nacionalna klasa, koja je bila krcata.

Malo prije ponoći, Tanja Savić je stigla u klub, sređena u elegantnoj teget haljini, a društvo joj je pravio vjerenik Muki, pa je pred kamerama okupljenih medija pao je i poljubac.

Vidno raspoložena, Tanja je dala izjavu za medije, gdje je komentarisala brojne aktuelne teme na estradi, ali je progovorila i o porodičnim odnosima.

Na početku je priznala da jedva čeka da se druži sa beogradskom publikom, a onda je progovorila o zdravstvenom problemu sa kojim se borila.

"Spremna sam, kao i uvejk, za svoj nastup, jedva čekam da vidim publiku. Ljetos sam imala problema, teško mi je palo svaki put kad se prehladim, dobijem laringitis, to mi se često dešavalo prethodne dvije godine. Sad malo manje, onda moram da primam razne terapije. To jako utiče na sistem, ali dobro, sve to prođe. Išla sam u studio da snimim pjesmu. Izdaću dva singla najvjerovatnije na proleće. Snimiću pre Nove godine sigurno, pa ću izbaciti na proleće", rekla je Tanja.

Tanju su pitali da prokomentariše situaciju koja je zadesila Cecu Ražnatović u Severnoj Makedoniji, gde su joj iz publike dodali zastavu Bugarske.

"Dešava mi se da mi bacaju medvediće i srca, nikad mi ne bacaju zastave, ali prihvatila bih. Tim činom mi širimo ljubav, nije važno čija je zastava, važno je da se širi ljubav. Ja ne smatram to što je bilo sa Cecom nekim skandalom. Žena je radila svoj posao, vidi se da nije bilo njene zle namjere. Iz ljubavi je podigla tu zastavu i ne znamo šta nam sve daju naši dragi fanovi. Nerviraju me takve nepravde. Imala je za pravo na onu reakciju, to je veliki stres. Mi moramo da vodimo računa o našem ponašanju, ali kad te nagaze, razumijem, i ja se nađem u njenoj koži", istakla je Tanja.

"Vičem i na djecu i na Mukija, najviše na bližnje. Ali kad vičem, ja promuknem. Svađamo se oko sitnica, šta ćemo jesti, što sam nešto naručila, što ovo ne... Ja imam tu osobinu da se ljutim tri dana", rekla je, pa na pitanje o svađi sa setrom Biljanom poručila:

"Znate šta, vidjela sam šta su pisali, ali ignorišem sve to. Mi javne ličnosti, moramo to da trpimo taj pritisak. Nikad se nisam oglašavala povodom svoje porodice, pa neću ni ovaj put. Ja svoju porodicu volim, uvjek sam tu za njih", rekla je pjevačica.

"Evo, pitali ste me. Ja volim svoju porodicu. Naravno da se dešavaju konflikti. Ja to rešavam u svoja četiri zida. Ljudsko sam biće, kao i svi, ne bih da pričam o tome", odgovorila je Tanja Savić, pa se osvrnula i na svog brata, jer je nedavno postala tetka.

"Zaplakala sam od sreće kad mi je brat Nemanja saopštio da mu se žena porodila. Čini mi se da ni za svoje prvo dijete nisam tako reagovala, jedva čekam da vidim bebu ponovo. A ja volim bebe".