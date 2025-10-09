Tanja živjela sa poznatim pjevačem: Nikada se nisu pojavljivali u javnosti, isplivali detalji

Tanja Savić proslavila se 2004. godine, a na početku karijere pomogao joj je Bane Bojanić.

Tanja Savić je na početku svoje karijere živjela kod pjevača Baneta Bojanića, zajedno sa Slavicom Ćukteraš, sa kojom više ne razgovara. Pjevačica je 2004. godine osvojila treće mjesto na takmičenju "Zvezde Granda", a u tom periodu Bojanić je bio uz nju.

"Tanja je šampion, mi smo dobri prijatelji, ta saradnja je bila jednostavna. Niko nije očekivao, nikad se nismo zajedno pojavljivali. Nas dvoje se znamo već 20 godina, dolazila je sa prvom postavom muzičkih zvijezda. Bila je kod mene kući mjesec dana, ona je tad bila mlada. I ona i Slavica su spavale kod mene, tako smo se upoznali i od tada to drugarstvo datira", otkrio je za Hype TV Bane Bojanić.

Pogledajte fotografije Baneta Bojanića:

Godinama ne razgovara sa Slavicom

Iako su se proslavile u isto vrijeme i takmičile se u istoj sezoni, Tanja Savić i Slavica Ćukteraš godinama ne razgovaraju.

"Nas dvije smo tada bile u Crnoj Gori na moru, vraćale smo se s plaže i moj momak nas je povezao do hotela. Ja sam sjela na suvozačevo mjesto, a ona pozadi. U jednom trenutku Slavica je podigla majicu i mom dečku pokazala grudi u retrovizoru. Ja sam bila šokirana, nisam mogla da vjerujem šta je žena uradila", rekla je Tanja nedavno i dodala:

"To je razlog što nismo godinama razgovarale. Jako me je razočarala, gledala sam je kao sestru, sve smo dijelile, bile smo nerazdvojne. Ne znam šta joj je tada bilo u glavi da tako postupi."