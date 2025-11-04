Tanja Savić u sukobu sa rođenom sestrom: Ne pričaju mjesecima, otpratile se i sa društvenih mreža

Pjevačica Tanja Savić već skoro godinu dana ne razgovara sa rođenom sestrom Biljom, koja je nedavno pokušala da riješi nesuglasice, ali pjevačica nije željela.

Izvor: Instagram printscree

Godinama unazad sestra Bilja, bila je najveća podrška Tanji Savić. Prije nego što je upoznala Muhameda Bešića Mukija, sa kojim planira svadbu, Tanja je živjela sa sestrom koja joj je pomagala oko djece i svih drugih obaveza, ali i bila uz nju tokom najtežeg perioda - kada joj je bivši muž odveo sinove u Australiju.

Bilja je nedavno pokušala da izgladi odnos sa sestrom, sa kojom ne priča skoro godinu dana, ali joj nije pošlo za rukom.

"Bilja je željela, prvenstveno zbog sestrića za koje je jako vezana, da sredi odnos sa Tanjom, međutim ona nije željela. One ne pričaju skoro godinu dana i siguran sam da je i jednoj i drugoj teško, ali teške karaktere imaju. Mnogo toga su njih dvije prošle zajedno i bile kao nokat i prst, da bi se sad ovako udaljile", rekao je izvor blizak pjevačici za Informer i dodao:

"Žao mi je što je došlo do toga jer su obije jako dobre, i bezveze je da zbog neke gluposti toliko dugo ne razgovaraju. Niko od porodice se ne miješa u odluku, jer to je njihova stvar".

Ovako izgleda Tanjina sestra Biljana:

Tanja i Biljana Savić su odrasle zajedno u Smederevu, a kako je pjevačica mnogo puta dosad ispričala, imale su srećno djetinjstvo i divan odnos. Sa sestrom Biljanom je dugo bila izuzetno prisna, ali je njena udaja za Dušana to promijenila. Prema Tanjinim riječima, muž Dušan je vršio pritisak na nju da se distancira od sestre.

"Uspio je, ja sa svojom rođenom sestrom nisam razgovarala godinu dana", ispričala je Tanja jednom prilikom u emisiji "Magazin In", ali odnos im se po svemu sudeći opet narušio.

"Rekao mi je da rođena sestra pravi loš uticaj na mene, a moja sestra je anđeo, roditelji žele samo moje pare, to je govorio, a u stvari je govorio o sebi", kazala je tada Tanja.