Tanja Savić sa sinovima u kafani: Od sestre sa kojom je u svađi ni traga, reakciju Muhameda svi zapazili

Autor Đorđe Milošević
Tanja je, čini se, bila u provodu do kasnih sati, proslavljajući bratovljev rođendan.

Tanja Savić sa sinovima u kafani Izvor: MONDO

U porodici pevačice Tanje Savić juče je bilo veselo, a ona je delić atmosfere podelila sa pratiocima na Instagramu, objavivši snimke na kojima se vidi i njen dečko, Muhamed Muki Bešić.

Tanja je ponoć dočekala u društvu svojih sinova, Mukija i porodice, u kafani gde su slavili rođendan njenog brata. Pevačica je sve zabeležila kamerom, a posebno je istakla trenutke u kojima su njeni sinovi aplaudirali i pevali rođendansku pesmu ujaku.

Tanja Savić slavi sa sinovima u kafani: Od sestre ni traga, tu je i dečko Muhamed
Nakon toga, slavljeniku se obratio i sam Muki, uz emotivne reči:

"Živ bio, lutko moja", povikao je on, što je izazvalo osmehe prisutnih.

Pogledajte kako izgleda sestra Tanje Savić sa kojom je u svađi:

Kada je došlo vreme za zdravicu, Muki je ustao, prišao slavljeniku i l podigao ga sa stolice, kako bi ga snažno zagrlio.

Otpratile se sa mreža

Kako se sada navodi u domaćim medijima, odnos između njih dve je već neko vreme veoma zategnut. Tanja navodno trenutno ne razgovara sa sestrom, a otpratile su se i na društvenim mrežama. Savićeva je u martu proslavila i jubilarni 40. rođendan, ali se Biljana nije pojavila.

"Tanja i Bilja ne razgovaraju već nekoliko meseci. Otpratile su se čak i sa društvenih mreža, iako zajedničke fotografije na istim nisu obrisale. Bilja nije došla ni na njen rođendan, a ni na njen koncert. Svi znaju koliko su bile bliske, i porodica je očajna što njih dve ne razgovaraju. Tanja pati, ali neće da popusti. Iako ne razgovaraju, neće da otkriju zbog čega", kaže izvor blizak Tanji Savić i dodaje:

Tagovi

tanja savić sinovi

