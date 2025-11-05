logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ceca brutalno iskreno o sukobu Milice Pavlović sa estradom: Nije mogla da prećuti, sve rekla javno

Ceca brutalno iskreno o sukobu Milice Pavlović sa estradom: Nije mogla da prećuti, sve rekla javno

Autor Đorđe Milošević
0

Ceca je bila bez zadrške i otvoreno je progovorila o brojnim sukobima o kojima trenutno bruji estrada.

Ceca brutalno iskreno o sukobu Milice Pavlović sa estradom Izvor: Printscreen

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović otvoreno je govorila o dešavanjima na estradi i brojnim aktuelnim sukobima među kolegama. Nedavno se u centru pažnje našla Milica Pavlović, koju je Dara Bubamara prva nazvala "fejk", a potom su se oglasile i druge pjevačicine kolege, iznoseći svoja mišljenja.

Ceca je sada, otvoreno i bez zadrške, iznela iskren stav o svemu i priznala da ona tokom karijere nije često bila meta napada kolega sa estrade.

"Iskreno da ti kažem, ja nisam imala takve napade od kolega, bili su to neki pojedinci. Ima ih i dan-danas. Očigledno je takvo vrijeme da su se izrodili neki ljudi koji se samo takvim stvarima bave, što je nevjerovatno. Ne razumijem to. Pričajte, ljudi, o svojim životima, svojim karijerama i uspjesima. Pričajte o sebi, a ne o drugima", rekla je Ceca Ražnatović i dodala:

"Nemam potrebu da pričam o drugima, da im nalazim mane, da ih kritikujem ili da im dajem savjete. Ako me neko pita za savjet, sigurno ga neću dati preko kamere, već ću tu osobu pozvati privatno i reći šta mislim. To jednostavno nije moj način ophođenja prema kolegama. Već sam rekla, nisam neko ko se svađa, niti želim da nekom bude neprijatno zbog moje izjave. Ali iskreno, svako najviše govori o sebi. Kad god kažemo nešto o drugome, mi u stvari govorimo isključivo o sebi. Neki ljudi to definitivno ne razumiju", izjavila je Ceca Ražnatović za Telegraf.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović sukob Milica Pavlović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ