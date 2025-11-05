Ceca brutalno iskreno o sukobu Milice Pavlović sa estradom: Nije mogla da prećuti, sve rekla javno

Ceca je bila bez zadrške i otvoreno je progovorila o brojnim sukobima o kojima trenutno bruji estrada.

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović otvoreno je govorila o dešavanjima na estradi i brojnim aktuelnim sukobima među kolegama. Nedavno se u centru pažnje našla Milica Pavlović, koju je Dara Bubamara prva nazvala "fejk", a potom su se oglasile i druge pjevačicine kolege, iznoseći svoja mišljenja.

Ceca je sada, otvoreno i bez zadrške, iznela iskren stav o svemu i priznala da ona tokom karijere nije često bila meta napada kolega sa estrade.

"Iskreno da ti kažem, ja nisam imala takve napade od kolega, bili su to neki pojedinci. Ima ih i dan-danas. Očigledno je takvo vrijeme da su se izrodili neki ljudi koji se samo takvim stvarima bave, što je nevjerovatno. Ne razumijem to. Pričajte, ljudi, o svojim životima, svojim karijerama i uspjesima. Pričajte o sebi, a ne o drugima", rekla je Ceca Ražnatović i dodala:

"Nemam potrebu da pričam o drugima, da im nalazim mane, da ih kritikujem ili da im dajem savjete. Ako me neko pita za savjet, sigurno ga neću dati preko kamere, već ću tu osobu pozvati privatno i reći šta mislim. To jednostavno nije moj način ophođenja prema kolegama. Već sam rekla, nisam neko ko se svađa, niti želim da nekom bude neprijatno zbog moje izjave. Ali iskreno, svako najviše govori o sebi. Kad god kažemo nešto o drugome, mi u stvari govorimo isključivo o sebi. Neki ljudi to definitivno ne razumiju", izjavila je Ceca Ražnatović za Telegraf.