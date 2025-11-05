"Treba da dijele muškarce": Desingerica prokomentarisao sukob Jelene Karleuše i Milice Pavlović

Treper je iskreno govorio o svojim koleginicama Jeleni Karleuši i Milici Pavlović.

Izvor: Youtube / PInkove zvezde

Dragomir Desipić Desingerica prokomentarisao je sukob nekadašnjih prijateljica Milice Pavlović i Jelene Karleuše. Njih dve su zajedno izvele duet na Miličinom koncertu, ali je pjevačica odlučila da ne objavi djelove nastupa na kojima se pojavljuje Karleuša.

"Ne treba da se svađaju uopšte. Možda su dobile, ne znam. Treba da dijele mir i ljubav. Muzika spaja ljude. Da snimaju pjesme, da idu da piju, da dijele muškarce. Svađaju se bezveze stvarno", rekao je on i dodao:

"Je l' si ti vidio da se ja svađam sa nekim? Ja se volim sa ljudima. Kada se neko svađa sa mnom, ja ga još više volim i onda on mene voli", istakao je Desingerice.

Upitan je ko je na estradi po njegovom mišljenju najveći fejk.

"Šta toga ima. Ne bih navodio, jer to je njihova stvar. Ima takvih ljudi koliko hoćeš kroz cijelu istoriju, ne samo u današnje vrijeme."