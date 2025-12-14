Raste broj mrtvih i ranjenih poslije terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju. Ubijeno je 12 osoba, a ranjeno na desetine. Izrael optužuje Iran za umiješanost.

Izvor: Printscreen/X

Fotografije i video snimci sa plaže Bondi u Sidneju i dalje kruže društvenim mrežama. Na snimcima se vidi veliki broj ljudi koji leži na zemlji, a jedan očevidac je istakao da nije bilo dovoljno nosila za sve ubijene i ranjene, pa su dio njih transportovali na daskama za surfovanje, piše kanal 9news.

Arčer park i susjedni parking su ograđeni. Vlasti izvještavaju da je u blizini pronađeno nekoliko "sumnjivih predmeta". Lokalni mediji izveštavaju da bi mogao da bude u pitanju eksploziv. Kontradiverzione ekipe su na licu mesta i ispituju predmete, navodi se u saopštenju policije.

"Šetala sam ispred paviljona i naletjela na prijatelja. Čula sam zaglušujuće zvuke. Pomislila sam da je vatromet ili nešto slično, a onda sam vidjela ljude kako se savijaju, pa su vikali "bježite". Čuli su se samo pucnji, pucnji, pucnji, i pomislila sam da nema šanse da neko puca, ali sam potrčala" kaže ona.

Kako kaže, misli da je čula oko 50 hitaca.

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da je improvizovana eksplozivna naprava pronađena u automobilu jednog od napadača koji je preminuo. Komesar policije Novog Južnog Velsa, Mal Lanjan, rekao je da su na lice mjesta upućene spasilačke i pirotehničke jedinice.

Smrtonosna pucnjava na plaži Bondi bila je namjerno usmjerena na jevrejsku zajednicu Sidneja, na prvi dan Hanuke, izjavio je premijer savezne države Novi Južni Vels, Kris Mins, na konferenciji za novinare u nedjelju.

Ono što je trebalo da bude "veče mira i radosti" pretvorilo se u nešto što je "razbijeno ovim užasnim, zlim napadom", rekao je Mins.

"Naše srce večeras krvari za jevrejsku zajednicu Australije" dodao je on.

Komesar policije Mal Lanjan naglasio je da policija djeluje kako bi se obezbijedila sigurnost čitave zajednice, ističući da jevrejska zajednica "ima pravo da se osjeća bezbjedno".

Sydney Bondi Beach Shooting



Video shows how a bystander tackled the shooter



11 people killed in mass shooting at Bondi Beach#Australiaduring a Hanukkah event. Two gunmen opened fire, firing around 50 shots



One unarmed bystander tackled a shooter from behind and seized…pic.twitter.com/ixKzUpPvyO — Nabila Jamal (@nabilajamal_)December 14, 2025

Pucnjava na plaži Bondi u Australiji proglašena je terorističkim napadom, saopštio je komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjan.

Policija trenutno istražuje da li je u napadu učestvovao i treći napadač. Lanjan je potvrdio da postoje dva poznata osumnjičena: jedan je mrtav, dok se drugi nalazi u bolnici i životno je ugrožen.

Komesar je pozvao građane na "smirenost", naglasivši da će istraga biti "opsežna i temeljna".

⁦@piersmorgan⁩

Incredible footage of the entire events unfolding at Bondi Beach. Terrorists shooting at members of the public for more than 7 minutes before finally being shot by the police.pic.twitter.com/a5RUryAILH — Steve Strickland (@SteveStricklan6)December 14, 2025

Najmanje 12 osoba je ubijeno u pucnjavi na plaži Bondi, dodao je premijer Novog Južnog Velsa.

Policija je dodatno potvrdila da je jedan od napadača mrtav, a drugi u kritičnom stanju. U napadu je ubijeno 12 osoba, uključujući i dvojicu policajaca.

"Veći broj sumnjivih predmeta pronađenih u okolini trenutno pregledaju specijalizovane jedinice, a uspostavljena je i zona zabrane pristupa" navodi se u policijskom saopštenju.

Policija je dodala da "nema izvještaja" o drugim incidentima u Sidneju povezanim sa ovim napadom.

Several people who had gathered to celebrate the Jewish holiday of Hanukkah were killed at Bondi Beach, Sydney, Australia by mass shooting. Reports say that 10 people have been killed and 60 others injured at a Hanukkah event in Sydney, Australia.pic.twitter.com/X73ifrHpPz — The Strategic Insight (@Strategicprism0)December 14, 2025

Izraelske vlasti istražuju ko stoji iza smrtonosnog napada na jevrejsku zajednicu u Sidneju, u Australiji, uslijed rastuće zabrinutosti da je napad mogao biti orkestriran od strane države ili pojedinačnih terorista.

Ukoliko je u pitanju državna umiješanost, Iran se navodi kao glavni osumnjičeni. Zvaničnici, međutim, ispituju i moguće veze sa drugim terorističkim grupama, uključujući Hezbolah, Hamas i Laškar-e-Taibu, pakistansku organizaciju povezanu sa Al-Kaidom.

Mass shooting at Chabad Hanukkah event in Sydney kills at least 10, including Chabad emissary



Pro-Israel Chabad emissary Rabbi Eli Schlanger and at least 9 others were killed in a shooting attack at a Chabad event celebrating the first night of Hanukkah at Bondi Beach in Sydney,…pic.twitter.com/D0561tth1Y — The Cradle (@TheCradleMedia)December 14, 2025

Posljednjih mjeseci Izrael je upozoravao da se Iran sprema da cilja jevrejsku zajednicu i jevrejske institucije u inostranstvu. Prema obavještajnim izvještajima, Iran je krijumčario oružje i stvarao "ćelije za podsticanje mržnje" na društvenim mrežama kako bi podstakao dalje napade.

Australijski premijer Entoni Albaneze optužio je Iran da stoji iza dva antisemitska napada u zemlji ranije ove godine i najavio prekid diplomatskih odnosa sa Teheranom.

Albaneze je izjavio da je Australijska bezbjednosno-obavještajna organizacija (ASIO) utvrdila da iranska vlada stoji iza požara u kompaniji "Lewis Continental Kitchen", košer proizvođača hrane u Sidneju, u oktobru 2024. godine, kao i iza požara u sinagogi Adat Izrael u Melburnu u decembru iste godine.

Bondi Beach Tensions: Unverified Reports Link Pakistani National to Shooting; Earlier Flag Incident Highlighted



Prior to Sunday’s deadly shooting at#BondiBeach, a Pakistani man was ...#Sydney#Australia#BreakingNews#bondibeachpic.twitter.com/8DGiszBJQn — Khorasan Lens (@khorasanwf5)December 14, 2025

Prema australijskim obavještajnim podacima, Iran je imao direktnu ulogu u ovim napadima, koji su se dogodili u vrijeme naglog porasta antisemitskih incidenata u Sidneju i Melburnu od početka rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine.

"ASIO je prikupio dovoljno kredibilnih obavještajnih podataka da dođe do uznemirujućeg zaključka. Iranska vlada je stajala iza najmanje dva incidenta. Pokušali su da prikriju svoju umiješanost, ali ASIO veruje da su oni odgovorni" rekao je Albaneze.

"Ovo su bili izuzetni i opasni akti agresije koje je strana država orkestrirala na australijskom tlu.Pokušaji da se naruši društvena kohezija i poseje podjela unutar naše zajednice su potpuno neprihvatljivi" dodao je on.

Breaking News: A mass shooting occurred at Bondi Beach during a Hanukkah celebration, killing at least 12 people and injuring many others, including police.

Two gunmen opened fire on the crowd; one was killed, the other is in critical condition/in custody.

Authorities are…pic.twitter.com/DJiaUq3Ayl — Stats & Graphs (@Stats_Graphs)December 14, 2025

Direktor ASIO Majk Bardžes takođe se obratio na konferenciji za novinare, navodeći da organizacija vjeruje da Iran stoji i iza kasnijih napada.

"Terorisali su zajednicu i kidali tkivo našeg društva. Iran i njegovi agenti su raspirivali vatru" rekao je Bardžes.

Neposredno prije zvanične objave, australijska vlada je pozvala iranskog ambasadora u zemlji, Ahmada Sadrija, i obavijestila ga o njegovom protjerivanju. Paralelno s tim, Australija je povukla svoje diplomate stacionirane u Teheranu u treću zemlju.