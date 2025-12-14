Pojavio se novi snimak masakra na plaži u Sidneju.
Surf kamera zabilježila je trenutak početka pucnjave na plaži Bondi u Sidneju u Australiji kada je ubijeno 12 osoba, a povrijeđeno je najmanje 30. Britanski "Gardijan" došao je u posjed snimka na kom se vidi masa kupača koja bježi od napadača koji su obilježeni kao teroristi u australijskim medijima.
Sve je bilo mirno, što se i vidi na snimku u prvim sekundama. Potom su kupači masovno krenuli da trče u desnu stranu, desno od kamere, dok druga polovina gleda unezvereno i vjerovatno ne shvata još uvijek o čemu se radi.
Pogledajte novi snimak početka pucnjave na plaži Bondi u Sidneju, upozoravamo vas da je UZNEMIRUJUĆI!
Da podsjetimo, osumnjičena su dvojica muškaraca za masakr na plaži Bondi u Sidneju. Oni su pucali na grupu jevrejskih vjernika koji su proslavljali praznik Hanuka na plaži Bondi u Sidneju.