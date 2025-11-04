"Prijovićka laže": Aca Lukas se ne zaustavlja, otkrio detalje razgovora s pjevačicom pred svadbu s Filipom, pale psovke

Pjevač Aca Lukas tvrdi da Aleksandra Prijović laže kada kaže da ga ona i Filip Živojinović nisu zvali na svadbu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Aca Lukas je riješio poslednjih dana da se obračuna sa cijelom estradom. Prvo je izvrijeđao Milicu Pavlović, potom Nedu Ukraden nazvao fenomenom, a sada je u jednom intervjuu otkrio detalje razgovora sa Aleksandrom Prijović pred njenu svadbu s Filipom Živojinovićem.

"Kad je došla svadba Aleksandra i Filipa, Brena i ja smo već bili na ''krv i nož'', i žao mi je što je mala Prijovićka to slagala, ali.. Lično su ona i Filip zvali mene na svadbu. Iz šale sam im rekao: ''Vi ste meni dragi i sve, doći ću ako vam ne dođe maćeha Brena", rekao je Aca Lukas.

"I pazi sad kakva je to stoka.. Par dana pred svadbu našao sam se u jednom lokalu gdje mi je prišla jedna njihova drugarica iz Amerike i rekla: ''Aco, mi licitiramo, rekla sam da ćeš doći na svadbu sigurno, pa nije Aleksandra tebi ništa nije uradila''. Pitam ja Filipa da li su zvali Sonju, kaže on nisu, pitam zašto, a on mi kaže pa zvali smo tebe. Ma marš bre u p*čku materinu. Sa njom piju kafu, sa mnom se svađaju dvije godine i zovu me na svadbu, treba im Evrovizija na svadbu", rekao je Lukas.

Lukas se potom ponovo dotakao sukoba sa Milicom Pavlović.

"Ta mala pljuje sve živo. Ona kao bara-bar sa Snežanom Đurišić, Darom Bubamarom, Jelenom Karleušom... Gdje si pošla? Malo je "zaparala" nebo. Ja nemam sukob s njom. Mi smo čak snimili duet, podržavao sam je. U žiriju "Zvezda Granda", kad sam ja bio, da nije bilo mene, ona ne bi ni prošla. Popović mrtav nije htio da joj da prođe, niti bilo ko iz žirija, zato što je pjevala loše i falširala. Ja sam vidio da ima u njoj nešto i ja sam insistirao da prođe. Rekao sam joj: "Ti najgore pjevaš od svih ovih takmičara koji su ostali, ali ćeš jedina biti zvezda." I tako je i bilo", rekao je Lukas, a potom se osvrnuo na duet koji je skinut.

"Stavio sam strajk na pjesmu. Zabranjujem emitovanje, zato što je ona mene zvala za duet. Jeste, ona je našla pjesmu, ona je uzela, sve to stoji, ali je moj glas. Lagala je, pa je agitovala preko moje bivše žene, pa preko ovog, preko onog. Oni su nju iskoristili jer je glupa kao noga od stola. Sad to vidim", rekao je pevač za "Avaz", prenosi Kurir.