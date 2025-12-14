Taki spremio 5.000 eura za bakšiš: Nisu mu dali da vidi ćerku posle operacije, on pošao s punom kovertom na žurku

Taki Marinković, otac učesnice Zadruge Maje Marinković, došao na proslavu punoletstva unuka Ere Ojdanića

Izvor: MONDO

Pjevač Era Ojdanić danas je u hotelu u Meljaku organizovao velelepnu proslavu za 18. rođendan svog unuka Andrije. Očekuje se da će na slavlje u renoviran hotel s dekoracijom u koju je uloženo bogatstvo, stići oko 300 gostiju, a MONDO je već imao prilike da vidi i kako danas izgleda unuk koji je hapšen zbog navodnog posredovanja u prostituciji.

Među gostima su Atina Ferari, koja je poslednjih mjeseci davala skandalozne izjave o Aci Lukasu i Miletu Kitiću, ali i Taki Marinković, otac Maje Marinković, koja je nedavno imala operaciju uklanjanja implantata iz zadnjice.

Taki nam je otkrio da mu nije bilo dozvoljeno da vidi ćerku: A, potom pokazao i da je za slavlje u Meljaku spremio kovertu sa 5.000 eura.