Najmanje dvije osobe su ubijene, a više njih je povrijeđeno u pucnjavi koja je potresla Univerzitet Braun u američkoj saveznoj državi Rod Ajlend, dok je policija saopštila da je osumnjičeni uhapšen, a kampus satima bio pod potpunom blokadom.

Izvor: Youtube/ABC News

Osumnjičeni je uhapšen nakon što su dvije osobe ubijene, a više njih povrijeđeno u pucnjavi na Univerzitetu Braun (Brown University) u saveznoj državi Rod Ajlend.

Policija je potvrdila da se "osoba od interesa" nalazi u pritvoru od 6 časova ujutru u nedjelju.

Pucnjava se dogodila u subotu u 16.05 časova u zgradi fakulteta Univerziteta Braun, usred ispitnog roka na kraju semestra.

Kasno u subotu uveče policija je objavila kratak snimak osobe od interesa kako hoda i skreće iza ugla ulice Votermen (Waterman Street). Za sada nije poznato da li je ta osoba ista kao i uhapšeni osumnjičeni.

Policija je održala konferenciju za medije u 7 časova ujutru u nedjelju, po lokalnom vremenu.

Uplašeni studenti bili su primorani da satima ostanu u skloništima, po nalogu da se ne napuštaju objekti. Ta mjera je ukinuta jutros u 7 časova.

Gradonačelnik Providensa Bret Smalaj (Brett Smiley) potvrdio je da će danas biti pojačano prisustvo policije u gradu, kako bi se građanima pružili „osjećaj sigurnosti i smirenosti“, dok istraga traje.