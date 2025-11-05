logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nismo mi profesori geografije": Desingerica o skandalu na Cecinom koncertu u Sjevernoj Makedoniji

"Nismo mi profesori geografije": Desingerica o skandalu na Cecinom koncertu u Sjevernoj Makedoniji

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Dragomir Despić govorio je o koncertu Svetlane Cece Ražnatović u Sjevernoj Makedoniji.

Desingerica o skandalu na Cecinom koncertu u Sjevernoj Makedoniji Izvor: MONDO/Đorđe Milošević/Tiktok/m4kedonche/Printscreen

Svetlana Ceca Ražnatović prije nekoliko dana doživjela je neprijatnu situaciju kada je izviždana od strane publike u Sjevernoj Makedoniji. Pjevačica je podigla zastavu Bugarske, a reakcija prisutnih ju je totalno zbunila. 

Pogledajte fotografije Cece na koncertu:

Mnoge kolege su se oglasile povodom ovog incidenta, a jedan od njih je Dragomir Despić Desingerica, koji je naveo da Ceca to nije namjerno uradila.

"Vidio sam. Prvo nisam ni ja ukapirao šta se dešava. Nisam upućen u te političke stvari. Kapiram da je ona vidjela svoju sliku na zastavi. Zašto bi neko donio nešto što ne valja na koncert. Mislim da je bila šokirana. Nismo mi profesori geografije da znamo ko se sa kim svađa od zemalja. Vidi se na snimku da nije skapirala", rekao je on.

Desingerica se osvrnuo i na Cecin odgovor novinarima pred snimanje "Zvezda Granda":

"Dobro je i odgovorila. Ja volim taj stav kada je to samouvereno i kada stojiš iza toga i znaš šta pričaš. Baš mi je bilo drago", rekao je on.

Možda će vas zanimati

Tagovi

desingerica Svetlana Ceca Ražnatović Sjeverna Makedonija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ