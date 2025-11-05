"Nismo mi profesori geografije": Desingerica o skandalu na Cecinom koncertu u Sjevernoj Makedoniji

Dragomir Despić govorio je o koncertu Svetlane Cece Ražnatović u Sjevernoj Makedoniji.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević/Tiktok/m4kedonche/Printscreen

Svetlana Ceca Ražnatović prije nekoliko dana doživjela je neprijatnu situaciju kada je izviždana od strane publike u Sjevernoj Makedoniji. Pjevačica je podigla zastavu Bugarske, a reakcija prisutnih ju je totalno zbunila.

Mnoge kolege su se oglasile povodom ovog incidenta, a jedan od njih je Dragomir Despić Desingerica, koji je naveo da Ceca to nije namjerno uradila.

"Vidio sam. Prvo nisam ni ja ukapirao šta se dešava. Nisam upućen u te političke stvari. Kapiram da je ona vidjela svoju sliku na zastavi. Zašto bi neko donio nešto što ne valja na koncert. Mislim da je bila šokirana. Nismo mi profesori geografije da znamo ko se sa kim svađa od zemalja. Vidi se na snimku da nije skapirala", rekao je on.

Desingerica se osvrnuo i na Cecin odgovor novinarima pred snimanje "Zvezda Granda":

"Dobro je i odgovorila. Ja volim taj stav kada je to samouvereno i kada stojiš iza toga i znaš šta pričaš. Baš mi je bilo drago", rekao je on.