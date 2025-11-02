logo
Folkerka zgrožena nakon skandala na Cecinom nastupu: Bez dlake na jeziku javno rekla svoj stav o njoj

Folkerka zgrožena nakon skandala na Cecinom nastupu: Bez dlake na jeziku javno rekla svoj stav o njoj

Autor Đorđe Milošević

Autor Đorđe Milošević
0

Ceca je ogrnula zastavu bugarske tokom nastupa u Sjevernoj Makedoniji, što je izazvalo oprečne reakcije.

Folkerka zgrožena nakon skandala na Cecinom nastupu: Bez dlake na jeziku javno rekla svoj stav o njo Izvor: Tiktok/ m4kedonche

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je preksinoć koncert u Velesu, u Sjevernoj Makedoniji, pred oko 5.000 obožavalaca u sportskoj dvorani Gemidži.

Tokom nastupa, neko iz publike pružio je Ceci bugarsku zastavu, kojom se ona ogrnula.Ovaj gest izazvao je podeljene reakcije publike, čuli su se i zvižduci, nakon čega je Ražnatović napustila binu u pratnji obezbeđenja.

Pomenuti skandal prokomentarisala je i njena koleginica, folk pjevačica Ćana, koja je stala u njenu odbranu i istakla da to može svakome da se desi.

"Mnogo mi je žao. To se može svakome od pjevača može desiti, žena nije ni obratila pažnju, uvijek ima neko ko napravi problem i da ispadneš ti kriv, a zapravo nisi kriv. Bukvalno moraš da gledaš sve što ti daju u ruke. Međutim, eto ti problema", istakla je ona za Telegraf.

