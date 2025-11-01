logo
Ceca otjerana sa koncerta u Severnoj Makedoniji nakon što je greškom ogrnula bugarsku zastavu ( VIDEO)

Ceca otjerana sa koncerta u Severnoj Makedoniji nakon što je greškom ogrnula bugarsku zastavu ( VIDEO)

Autor Nađa Vujačić Izvor Kurir
0

Na koncertu u Severnoj Makedoniji, pjevačica Ceca Ražnatović greškom je ogrnula bugarsku zastavu, što je izazvalo negodovanje publike. Zbog zvižduka i gneva prisutnih, Ceca je bila primorana da prekine nastup i siđe sa bine.

Ceca otjerana sa koncerta u Severnoj Makedoniji nakon što je greškom ogrnula bugarsku zastavu ( VIDE Izvor: MONDO

Ceca Ražnatović sinoć je imala koncert u Severnoj Makedoniji, koji je protekao u znaku neplaniranog incidenta.

Tokom nastupa, pjevačica je greškom ogrnula bugarsku zastavu, što je izazvalo burnu reakciju publike. Iako je situacija očigledno bila nepromišljena i ne zlonamjerna, mnogi prisutni Makedonci su počeli da zvižde i negoduju.

Iako se činilo da Ceca nije imala lošu namjeru, gnjev publike nije se mogao izbjeći. Nakon što su zvižduci eskalirali, pjevačica je reagovala povlačenjem sa bine i odlučila da prekine koncert.

Njena reakcija mogla je biti znak razočaranja i želje da izbjegne dalju eskalaciju, a snimak incidenta brzo se proširio društvenim mrežama.

@m4kedonche#macedonia#macedonia#makedonija#makedonija#♬ Smooth Strut (Syn) - Ah2

Svetlana Ceca Ražnatović Ceca Sjeverna Makedonija

