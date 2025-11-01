Oglasila se Ceca nakon što je podigla zastavu Bugarske : "Žao mi je ako je taj čin nekoga povrijedio"

Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o incidentu u Velesu.

Izvor: Tiktok/ m4kedonche

Svetlana Ceca Ražnatović oglasila se nakon incidenta u Sjevernoj Makedoniji. Ona je greškom ogrnula bugarsku zastavu na koncertu u Velesu pred 5.000 ljudi, nakon čega je morala da prekine koncert zbog reakcije publike.

Pogledajte fotografije sa koncerta:

"Nije strano da uvijek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pjesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povrijedio - to mi zaista nije bila namjera, a posebno ne da povrijedim ili uvrijedim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili", izjavila je Ceca

Ona se osvrnula i na reakcije publike na društvenim mrežama.

"Reakcije su se dogodile u sali, između moje publike i mene. Mi znamo kako smo se proveli - šta je bilo lijepo, a šta manje lijepo u koncertu koji je trajao dva sata. To je ono što je najvažnije. Nećemo se baviti reakcijama na društvenim mrežama, jer svi mi koji smo te večeri bili zajedno u Velesu znamo šta se zaista dogodilo. Ništa i niko ne može da stane između moje publike i mene", izjavila je Svetlana Ceca Ražnatović:

Koncert je započet pjesmom "Oproštajna večera", a Svetlana se obratila publici:

"Dobro veče, Veles! Vidim da ste sjajno, mi smo još bolje. Puno mi je srce da sam večeras gost u vašem gradu, da imamo šampiona na kog sam preponosna, Mikija Sekulovskog. U narednoj sezoni imam još jednog momka iz Velesa, njega ćemo tek da promovišemo. Nekako je ovdje plodno tlo za dobre i sjajne pjevače", rekla je ona.