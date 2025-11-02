logo
"Znate šta je gore od nanogice?!": Brutalno oglašavanje nakon Cecinog peha sa bugarskom zastavom

Autor Đorđe Milošević
0

Cijeli incident nije mogao da zaobiđe ni društvene mreže.

"Znate šta je gore od nanogice?!": Brutalno oglašavanje nakon Cecinog peha sa bugarskom zastavom Izvor: Tiktok printscreen/m4donche

Svetlana Ceca Ražnatović doživela je neprijatnost tokom koncerta u Velesu, Severna Makedonija, kada je greškom podigla bugarsku zastavu.

Publika je reagovala zvižducima i uzvicima nezadovoljstva, što je navelo pjevačicu da odmah spusti zastavu i uputi izvinjenje makedonskom narodu.

 Incident brzo je postao tema na društvenim mrežama, gdje su mišljenja podijeljena – dok su neki podržali Cecu, drugi su osudili njen postupak. Marko Đedović, novinar, rijaliti učesnik i dugogodišnji prijatelj Svetlane Cece, komentarisao je situaciju na Instagramu riječima:

"Što se zlih jezika tiče, imam da poručim samo jedno: Znate šta je gore od nanogice? Nemati je a živjeti kao da je imaš."

