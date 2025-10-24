Zorica Brunclik tražila prekid snimanja Pinkovih zvezda: Počela da plače i napravila haos

Čini se da Zorica puca po šavovima zbog ponašanja pojedinih članova žirija

Izvor: Pink tv /printscreen

Na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je do drame kada je pjevačica Zorica Brunclik napustila set usred snimanja. Kako se navodi, razlog za to bilo je ponašanje njenog kolege Dragomira Despića Desingerice, čije su upadice i provokacije iznervirale pjevačicu do suza.

Prema riječima očevica sa lica mjesta, Zorica je u jednom trenutku izgubila strpljenje i zatražila da se snimanje odmah prekine.

Izvor dodaje da su svi članovi ekipe stali na Zoričinu stranu.

"Moram da kažem da je žena bila potpuno u pravu. Desingerica je nemoguć! Nema nimalo poštovanja prema veličini kakva je Zorica. Konstantno je prekida, upada joj usred rečenice, dobacuje... Žena se zaista potresla jer nije navikla na takvu komunikaciju", zaključuje izvor.

Izgubila strpljenje

Pjevačica Zorica Brunclik pobijesnila je nedavno u emisiji kada su je tokom komentarisanja prekinule kolege u "Pinkovim zvezdama".

"Nevjerovatno koliko sam inspirativna svima, kada god hoću da kažem, svi se sjure na mene. Molim te ruku izvadi kada pričaš", rekla je folkerka.

"Ovo kao interventna j**te", skočio je Desingerica.

" Ako budeš obuzdao talenat i želju, glasaću za tebe, ali ne mogu da se prepirem ovde sa ostalim članovima žirija. Nikada se ne mešam, ali nekultura i nevaspitanje dominira", rekla je Zorica.

Izvor: Informer/ Mondo