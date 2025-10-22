Oglasila se žena koju je Desingerica ispipao u avionu: Bijesna kao ris, snimak pogledalo 17 miliona ljudi

Desingerica je objavio snimak iz aviona dok pipka nepoznatu žena, dok je ona samo pomjerila ruku i skrenula pogled, a sada se i oglasila.

Izvor: Instagram/dragomirdespic_design/Printscreen

Reper Dragomir Despić, poznatiji javnosti kao Desingerica, član žirija "Pinkovih zvezda", podijelio je nedavno snimak iz aviona, na kojem nepoznatoj starijoj gospođi koja sjedi iza njega neočekivano dodiruje ruku koju je naslonila na sjedište.

Kada je osjetila njegovu ruku na svojoj, žena se brže bolje povukla u nevjerici i pogledala ga ljutito. Desingericini prijatelji na snimku djeluju pomalo šokirano onim što je uradio, ali nisu krili da ih je ovaj potez i dobro zabavio. Snimak je otišao viralno i pogledalo ga je skoro 17 miliona ljudi, a broj pregleda neprestano raste.

Ispod video snimka nizali su se komentari, neki ga osuđuju, a mahom su smiješni budući da je i reper poznat kao komičar i šaljivdžija. Međutim, gospođi koja je glavni akter pomenutog snimka, nije se dopalo to što ju je snimao bez dozvole, pa mu je to i napisala.

Izvor: Printscreen/Tiktok/Dragomirdespic_design

"Ko vam je dao da me snimate?! Ovo je bilo jako neprijstono!!!!!", napisala je vidno bijesna gospođa.

Nije mu prvi put

Inače, Dragomiru Despiću Desingerici, ovo nije prvi put da ima "bliske susrete" ovakve vrste - nedavno je na mrežama postao hit snimak dok novinarki tokom intervjua štipka lakat, a koristi svaku priliku da dodirne i koleginice.