"Tačno je, za sve se duri": Desingerica priznao da je Zorica Brunclik zbog njega prekinula emisiju

Dragomir Despić Desingerica otkrio da je on bio razlog prekida snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde"

Izvor: Youtube / PInkove zvezde

Reper Dragomir Despić Desingerica ove godine dio je stručnog žirija u popularnom muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde".

Svađe i nesuglasice često prate članove žirija, a nedavno se dogodila situacija koja je pjevačicu Zoricu Brunclik dovela do suza, a zatim i do prekida snimanja – i to upravo zbog Despića.

Sada je reper, kojeg je nedavno napala i žena koju je snimao u avionu, otkrio šta se desilo na snimanju i da li je istina da je Brunclikova plakala, ali i obustavila snimanje.

"Istina je, ali ona se duri za svaku sitnicu. To nije ništa čudno i što ljudi ne znaju. Sa Viki sam najbolji, slažemo se super i čujemo. Svi smo dobri, uvek ima nekih nesuglasica i problema, ali se sve to reši", rekao je Desingerica, a na pitanje da li je istina da članovi žirija nisu bili na njegovoj strani tokom sukoba, on je kroz smijeh rekao:

"Teško, ja sam malo ozbiljnija firma".

