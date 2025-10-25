logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tačno je, za sve se duri": Desingerica priznao da je Zorica Brunclik zbog njega prekinula emisiju

"Tačno je, za sve se duri": Desingerica priznao da je Zorica Brunclik zbog njega prekinula emisiju

Autor Dragana Tomašević
0

Dragomir Despić Desingerica otkrio da je on bio razlog prekida snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde"

"Tačno je, za sve se duri": Desingerica priznao da je Zorica Brunclik zbog njega prekinula emisiju Izvor: Youtube / PInkove zvezde

Reper Dragomir Despić Desingerica ove godine dio je stručnog žirija u popularnom muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde".

Svađe i nesuglasice često prate članove žirija, a nedavno se dogodila situacija koja je pjevačicu Zoricu Brunclik dovela do suza, a zatim i do prekida snimanja – i to upravo zbog Despića.

 Sada je reper, kojeg je nedavno napala i žena koju je snimao u avionu, otkrio šta se desilo na snimanju i da li je istina da je Brunclikova plakala, ali i obustavila snimanje.

"Istina je, ali ona se duri za svaku sitnicu. To nije ništa čudno i što ljudi ne znaju. Sa Viki sam najbolji, slažemo se super i čujemo. Svi smo dobri, uvek ima nekih nesuglasica i problema, ali se sve to reši", rekao je Desingerica, a na pitanje da li je istina da članovi žirija nisu bili na njegovoj strani tokom sukoba, on je kroz smijeh rekao:

"Teško, ja sam malo ozbiljnija firma".



Tagovi

Dragomir Despić desingerica pinkove zvezde zorica brunclik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ