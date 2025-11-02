logo
Voditeljka Pinka se nije pojavila u emisiji uživo: Poznato u kakvom je stanju Bojana Lazić

Voditeljka Pinka se nije pojavila u emisiji uživo: Poznato u kakvom je stanju Bojana Lazić

Autor Đorđe Milošević
Bojana je izostala iz njene emisije, a mnogi su se odmah zapitali šta se to desilo sa voditeljkom.

Voditeljka Pinka se nije pojavila u emisiji uživo: Poznato u kakvom je stanju Bojana Lazić Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Pink televizije Bojana Lazić zabrinula je brojne fanove jer se nije pojavila u svojoj emisiji na pomenutoj televiziji.

Razlog njenog odsustva su zdravstveni problemi sa glasnim žicama, zbog kojih trenutno ne može da vodi emisije.

"Bojana se razboljela i trenutno ne može da govori. Glasne žice su joj u veoma lošem stanju, ljekari su joj preporučili potpuni odmor i tišinu. Mora da miruje, prima terapije i trenutno je fokusirana na oporavak. Nije niša strašno, ali mora da se čuva kako bi se potpuno oporavila", rekao je izvor i naveo da joj veoma teško pada što ne radi:

"Bojana je profesionalac i teško joj pada što ne može da radi, ali zdravlje je sada prioritet. Svjesna je da bi bilo kakvo forsiranje glasa moglo da ostavi trajne posledice, pa se strogo pridržava savjeta stručnjaka", dodaje izvor.

Bojana Lazić voditeljka pink televizija

