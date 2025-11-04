Aca je gostujući u jednom podkastu otvoreno rekao šta misli o koleginici Nedi Ukraden.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Folker Aca Lukas ponovo je dospio u centar pažnje nakon gostovanja u podkastu koji vodi makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13.

Tokom razgovora Lukas je, bez ustručavanja, komentarisao pjevačicu Nedu Ukraden, iznoseći svoje mišljenje o, kako je rekao, njenom višestrukom identitetu.

Vidi opis Lukas nastavlja da urniše koleginice sa estrade: Udario na nju i nazvao je medicinskim fenomenom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 10 10 / 10

"Ova jedna se, bre, rodila... (smijeh). Godinama nešto priča, kad god je slušam negdje, recimo, u Sarajevu je, ona kaže da je iz Sarajeva. Kad je u Zagrebu, priča da je Zagrepčanka, a kad je u Beogradu onda je Beograđanka. Ovo pričam za Nedu Ukraden. Ja imam utisak da je njena majka toliko dugo imala trudove, da je počela da se porađa u Sarajevu i da su Nedi noge ispale u tom gradu, dok su došli do bolnice u Zagrebu ispao joj je trupac, a glavu je na kraju ostavila u Beogradu. Tako se rodila u tri grada odjednom! Samo tako mogu da razumijem nju i šta priča", rekao je Lukas u jednom dahu, dok se Boki neprestano smijao.

Međutim, pjevač nije stao na tome, već je nastavio dalje, a zatim i Nedu nazvao "medicinskim fenomenom".

"Stvarno sam je čuo kako je u Sarajevu rekla da je Sarajka... Pa je onda u Zagrebu rekla da je Zagrepčanka, pa zatim Beograđanka u Beogradu! Čudan mi je taj krug, biološki i fizički, cio taj porođaj koji se desio u tri grada. Neda je medicinski fenomen", rekao je folker.