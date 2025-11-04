Na pitanje o Lukasu Ceca napravila samo jedan pokret: Nekad bili nerazdvojni, a sada "ratuju"

Muzička zvezda Ceca Ražnatović stigla je u svom džipu na snimanje Zvezda Granda, u pratnji obezbeđenja.

Muzička zvezda Ceca Ražnatović stigla je u svom džipu na snimanje Zvezda Granda, koje je danas, 4. novembra nastavljeno. Ceca se ozbiljno sredila za ovu epizodu, s obzirom na to da je izašla u uskoj šljokičavoj haljini bordo boje i raspametila prisutne.

S njom je izašao i dečko iz obezbjeđenja, a Ceca je po dolasku poželjela "dobar dan" svima. Na pitanje o Lukasu koji je gostovao u podkastu Bokija 13, Ceca je samo odmahnula rukom, prenosi Telegraf.

Lukas opleo po Ceci

Iako su nekada bili u veoma bliskim odnosima, po svemu sudeći to više nije tako, te je Aca Lukas, gostujući u emisiji na Hajp televiziji, nije štedio riječi kada je Ražnatovićka u pitanju:

"Sa Cecom se nisam posvađao, ali se ne čujemo. Mnogo toga ću da joj kažem ako je nekad budem sreo, a ona me bude pitala zbog čega. Saznao sam da mi rade iza leđa neke loše stvari preko nje i njene firme. Ako me bude pitala, reći ću joj to, ali ona ne smije da me pita to jer ona zna da ja to znam. Tako je najbolje. Ja sam prijatelj pokojnog Arkana i porodice Ražnatović do kraja života, a ne Svetlane. Šta bi on rekao na sve ovo, ne znam. Sve što Futa Radulović sad radi protiv mene i zagorčava mi život već 15 godina, zbog njega su mi dolazili i izvršitelji, sve to ima pečat Cecine firme. Interes udruži ljude", ispričao je Lukas.

Ceca je na jednom od snimanja emisije "Zvezda Granda", prokomentarisala tvrdnje Ace Lukasa, koji je u svojoj ispovijesti ispričao da sa njom duže vrijeme nije u kontaktu i da mu je Aleksandrom Radulovićem Futom radila iza leđa.

"Neću ništa o tome da komentarišem. Sve su te stvari lako provjerljive, a vi ako se bavite istraživačkim novinarstvom, istražite, pa ćete donijeti sami zaključke", rekla je Ceca za Kurir.

