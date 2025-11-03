logo
"Vidite da ništa nije strašno": Aca Lukas tokom nastupa ogrnuo zastavu Hrvatske (Foto)

Autori Đorđe Milošević Autori Milica Jovanović
Nije poznato gde je Lukas nastupao, ali na fotkama se jasno vide detalji.

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović pre par dana održala je koncert u Velesu, u Severnoj Makedoniji, pred oko 5.000 obožavalaca u sportskoj dvorani Gemidži.

Međutim, nakon što joj je neko iz publike pružio bugarsku zastavu, pevačica se istom ogrnula, a pomenuti gest izazvao je podeljene reakcije publike.

U jeku napada na pevačicu brojni njeni fanovi na društvenoj mreži Iks brane njen potez, a sada su objavili i fotografiju folk pevača Ace Lukase, ali sa zastavom Hrvatskom.

Kako se može videti na fotografijama, Aca Lukas nastupa sa zastavom pomenute zemlje, koju je u jednom trenutku i ogrnuo. Nije poznato gde je fotografija koja se širi mrežama nastala, ali se jasno vidi da datira od pre nekoliko godina, budući da je Lukas na njoj mlađi.

"On je podizao i kitio se zastavom Hrvatske, pa i dalje peva u Srbiji… Vidite da ništa nije strašno", "Pa šta, ko zna kada je ovo bilo", "To se ne važi za druge! Samo je Ceca uvek problem i trun u oku svima", "Pa nastupao je čovek u Hrvatskoj i podizao njihovu zastavu, logično", bili su samo neki od komentara.

Ceca: "Plasirane su laži"

Pevačica se danas pojavila na snimanju nove emisije "Zvezda Granda", a iako je isprva bila nasmejana, raspoloženje se brzo promenilo nakon što su je novinari pitali da prokomentariše dešavanja iz Velesa.

"Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sa prisilno spuštena sa bine! Je l' to tačno? Otpevala sam preko dva i po sata... mislim, čast izuzecima, a ima i onih koji su plasirali te budalaštine", nastavila je Ceca.

Aca Lukas Hrvatska zastava

