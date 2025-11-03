logo
Knez udaje ćerku: Pjevačica se nakon "Hurricane" povukla sa estrade, sad staje na ludi kamen, otkriveni detalji

Knez udaje ćerku: Pjevačica se nakon "Hurricane" povukla sa estrade, sad staje na ludi kamen, otkriveni detalji

Autor Jelena Sitarica
0

Ksenija Knežević uskoro se udaje, o čemu je nedavno govorio njen otac, Nenad Knežević Knez

Ksenija Knežević se vjerila Izvor: Kurit TV/Instagram/ksenia.knezevic/screenshot

Pop pjevač Nenad Knežević Knez otkrio je detalje o svojoj ćerki, mladoj pjevačici Kseniji Knežević, koja se uskoro udaje.

Knez trenutno priprema svoj veliki solistički koncert, a kao posebno iznenađenje najavio je da će mu se na sceni pridružiti upravo Ksenija, nekadašnja članica popularne grupe "Hurricane".

Izvor: Kurir TV screenshot

,,Ksenija i ja smo spremili nešto posebno za koncert, nije je bilo dugo jer je odlučila da napravi pauzu, vratiće se kad osjeti potrebu", rekao je Knez i dodao:

,,Sprema se svadba krajem maja ili početkom juna, svima nam je drago jer hoće to da ozvaniče", istakao je ponosno pjevač.

Pogledajte bajkovite kadrove sa putovanja na kom se pjevačica vjerila: 

