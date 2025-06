"Koliko god glupo zvučalo, nemam šta da jedem": Pevačica nakon raspada Uraganki ne zarađuje

Ksenija je otvorila dušu i priznala da su joj "tezge" dosadile, te da se okrenula drugim stvarima.

Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen

Nakon što se grupa Hurricane raspala, Ksenija Knežević je nastavila muzičku karijeru kao solo izvođač. Ubrzo nakon toga, odlučila je da napravi kraću pauzu od scene.

Sada, Ksenija je otvoreno govorila o tome kako je izgledala njena finansijska situacija nakon izlaska iz popularnog sastava. Osvrnula se na to koliko joj se život promenio kada je ostala bez sigurnosti i podrške koju je imala dok je bila deo grupe.

"Sad ništa ne zarađujem, vidi se nemam šta da jedem, šalim se. Rekla sam sebi, koliko god glupo zvučalo, šta manifestujete to će da se desi, neću da se bavim samo muzikom, što se ne bih bavila i reklamama i kampanjama, nekim modelingom. Onda mi se javilo nekoliko agencija iz inostranstva i radim i to. Neću umreti od gladi. U jednom momentu su mi dosadile tezge, sve je isto, ponavlja se, a ja to ne mogu, tako da sam morala da stanem, da se odmorim i da se posvetim i nekim drugim stvarima umetnosti", rekla je Ksenija Knežević, a onda je otkrila čime se bavila tokom pauze.

"Sviram klavir, slikam, crtam... Interesovanja su mi svestrana. Guši me da idem na aerodrom, kući, nastup. Nisam mogla. Želela sam da se posvetim mojim dragim ljudima i nečemu drugom dok još dobro izgledam", istakla je Ksenija za Blic.

Osnivač otkrio kakve su pevačice zapravo

Muzička grupa "Hurricane“, u kojoj su bile Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić, slovila je za jednu od najpopularnijih na domaćoj sceni sve do njenog raspada. Nakon što su članice odlučile da krenu svaka svojim putem, oglasio se i osnivač grupe. On je tom prilikom izneo zanimljivu informaciju.

Naime, pevačice koje su činile sastav obavezale su se da zauvek čuvaju tajnu vezanu za način na koji je grupa poslovala. Prema njegovim rečima, detalji iz poslovnog sistema „Hurricane“-a neće nikada biti otkriveni javnosti upravo zbog tog dogovora.

"Ovako, od starta sam znao s kim imam posla. Od Ivane koja tek počinje da peva ali je imala sluh, talenat za ples, pesmu, a i veliku želju da uspe do Ksenije koja je bila u nekom drugom filmu - vragolasta, blago rečeno neozbiljna, nezainteresovana, ali je bila mnogo talentovana, potkovana, simpatična, inteligentna", rekao je on svojevremeno.