Stanija uskoro ulazi u Elitu 9? Kamera snimila Asminov razgovor sa cimerkom, Durdžić u strahu

Asmin ne krije da mu ne bi bilo svejedno kada bi se Stanija pojavila u Eliti, a tokom razgovora je izgovorio rečenicu koja je svima privukla pažnju.

Izvor: Instagram/alibaba_alibabic/screenshot

Učesnici rijalitija Elita 9, Asmin Durdžić i Miljana Kulić, poslednjih dana postali su veoma bliski, a Asmin je sada pred njom iskreno progovorio o svom odnosu sa Stanijom Dobrojević.

Miljana mu je kroz razgovor skrenula pažnju na sličnosti koje on ima sa njenim bivšim partnerima, a zatim ga i pitala o emocijama prema Staniji.

Asmin je priznao da ima veliko poštovanje, ali i strah od starlete:

"Nemam mu*a da pravim zadatak da mi se Stanija javi jer ako se javi je**će mi majku, a kada se Stanija dere ja ćutim, onda sam miš. Ne voli Stanija što sam psovao djevojke, što sam se zezao s djevojkama. Ne voli što pušim, ja pred njom jedem salate", rekao je Asmin.

Na pitanje Miljane Kulić da li je zaista bio u vezi sa Stanijom, on je potvrdio i dodao koliko mu je teško zbog svega:

"Jesam, nju volim, nikada nikog neću voljeti kao nju. Kada sam je prvi put vidio tresao sam se. Bio sam kod nje u Rumi prije ulaska. Ne bih volio da ona uđe na mjesec, dva, biće još teže kada ode. Plakaću kada ode, biću u depresiji sigurno, ovako mi je lakše kada nije tu, lakše mi u glavi. Ja kao muškarac nisam mogao da je zaštitim, doživjela je najveći linč, to ni dan-danas nisam oprostio. Znaš zašto sam ja dao crveni karton?! To sam ja samo blefirao da je niko ne spominje za crnim stolom, da je zaštitim, jer je u svađama Luka počeo da je proziva - iskreno je priznao Durdžić.