Razvela se prije mjesec dana, sad uhvaćena s novim dečkom: Bivši urnisao voditeljku, pričao da ga je varala pred svadbu

Nekadašnja rijaliti učesnica, sada voditeljka Milica Kemez, potvrdila da je srećna u novoj vezi

Izvor: Red Tv printscreen

Voditeljka RED TV-a i bivša zadrugarka Milica Kemez nedavno je s ponosom otkrila da je ponovo srećna u ljubavi, i to mjesec dana nakon razvoda od Bore Santane.

Ekipa ''Paparaco lova'' pratila je Milicu u stopu, a tom prilikom usnimljen je i misteriozni čovjek koji je čekao Milicu ispred njene zgrade i sve vreme pričao telefonom.

Izvor: Paparaco lov/Printscreen

Milica mu se ubrzo pridružila, a onda su se njegovim automobilom zajedno zaputili u nepoznatom pravcu.

Šta je rekla o novom dečku?

"Neću otkrivati koliko je prošlo, to je moja intimna stvar. Istina je da sam srećna i poštovana", istakla je Milica nedavno u ''Magazinu In'' i uporedila svoj trenutni emotivni odnos sa prethodnim:

"Razlikuje se toliko da ne bih poredila, neuporedivo je. Ne bih pričala o tome. Moj sadašnji partner je velika podrška, voli me i poštuje me i vidi sve moje kvalitete na koje sam ja odavno zaboravila".

Šta je pričao Bora Santana?

Bora Santana je nedavno iznio šok tvrdnje, da ga je supruga Milica Kemez prevarila i pred svadbu.

"Ne mogu da vjerujem da sam bio sam i za Božić i za Novu godinu. Nisam sumnjao da ima drugog. Kad smo se rastali, kao da mi je Bog namještao. Idem u kafanu, priđe mi njen bivši i počne da me grli i da mi se izvinjava. Počeo je da mi ljubi ruku. Kad sam saznao za prisluškivače, nailazim na drugaricu i ona mi kaže da nije ni ona cvjećka. Ispričala mi je za hotel i tog lika sa kojim se vidjela pred svadbu. On mi se za to izvinjavao, a ja nisam ni znao za šta mi se izvinjava", rekao je Bora u Eliti 9.