Milica Kemez progovorila o novom dečku dvije nedelje posle razvoda: "Svakog dana se zahvaljujem bogu na njemu"

Autor Marina Cvetković
0

Milica Kemez priznala je da ima novu ljubav i da je veoma srećna

Milica Kemez progovorila o novom dečku dvije nedelje posle razvod Izvor: pink tv / screenshot

Bivša rijaliti učesnica Milica Kemez, prvi put je progovorila o razvodu od Bore Santane, te je priznala da je već ponovo srećna u novoj ljubavi.

Bivša zadrugarka je istakla da je našla "gospodina pravog"

"Nisam sama. Budim se svakog dana i govorim: 'Bogu hvala jer mi je dao ovakvog muškarca.' Razvela sam se i imam pravo na svoj život. Prije deset mjeseci sam okončala svoj odnos", rekla je Milica u "Magazinu In".

"Prošla je, nije me ni pogledala"

Inače, Bora je nedavno napustio rijaliti "Elita 9" kako bi otišao na sud zbog razvoda sa Kemezovom, a prilikom povratka u Belu kuću, otkrio je detalje njihovog susreta.

"Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promijenila se. Ona je tražila razmještaj na poslu. Jednom smo se samo posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sjedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto", pričao je Bora.

Prisjetimo se njihovog luksuznog vjenčanja:

milica kemez Bora Santana razvod partner

