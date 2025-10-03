Razveli se Bora Santana i Milica Kemez: Voditelj otvorio šampanjac ispred zgrade suda, ona se nije ni pojavila

Bora Santana i Milica Kemez od danas zvanično razvedeni.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Voditelj i učesnik Elite 9 Bora Santana danas je napustio Bijelu kuću kako bi se pojavio na zakazanom ročištu povodom razvoda od Milice Kemez. Bora se pojavio u Prvom osnovnom sudu u Beogradu nešto posle 14 časova.

Milica se na sudu ni danas nije pojavila, budući da je ovlastila advokata da umjesto nje potpiše razvod. I sada je zvanično došlo do razvoda braka Bore i Milice, a on je odmah ispred suda otvorio šampanjac i nasmijan počeo da slavi slobodu.

Bora je pred ulazak u Elitu 9 najavio da će nakon razvoda od Milice u rijalitiju napraviti žurku u to ime, a reklo bi se da je njegovo slavlje već počelo.

Milica se na prvom ročištu nije pojavila, već je svom advokatu dala punomoćje, a suđenje je tada odloženo zbog izostanka sudije.

Milica i Bora su u braku proveli nešto više od godinu dana, a nakon što su objavili da se razvode, voditelj je pred Pinkovim kamerama iznosio prljav veš iz braka sa Milicom.

"Moja žena je mislila da sam gej"

Bora Santana iznio je prljav veš iz svog braka sa Milicom Kemez, te otkrio da dugo nisu imali intimne odnose i da je ona mislila da je on gej.

"Jedno vrijeme je sumnjala da sam gej jer ona nije mogla da me uzbudi, a čim smo raskinuli i kad sam bio s drugim djevojkama to je trajalo po dva, tri sata. Nismo mogli jedno bez drugog da legnemo, ali nešto nije štimalo. Nisam je varao, viđao sam se s jednom djevojkom dok sam bio slobodan i pred naše mirenje", rekao je Bora.