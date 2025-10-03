"Otarasila si se bijede": Prvo oglašavanje Milice Kemez nakon razvoda, brutalne riječi upućene bivšem

Milica Kemez je jasno stavila do znanja šta misli o svemu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Bora Santana i Milica Kemez danas su se i zvanično razveli pred sudom. Bora je zbog ročišta nakratko napustio rijaliti Elita 9, a po izlasku iz suda nije krio sreću.

Na licu mu je bio širok osmijeh, a zatim je otvorio šampanjac kako bi proslavio što je ponovo slobodan.

Sa druge strane, Milica Kemez oglasila se na Instagramu, gdje je podijelila citat, ne želeći dodatno da komentariše razvod, ali je poslednji dio citata bio dovoljan da svi odmah kontatuju da je u braku prošla kroz pakao.

"Zapamti, dijamant je samo komad uglja koji je dobro podnio pritisak", objavila je ona na privatnom profilu, a komentari na mrežama samo su se nizali.

"Bravo Milice, otarasila si se bijede", "Nije on za tebe", "Konačno!", "Sada uživaj ženo, zaslužila si", bili su samo neki od komentara.

Jedva spojili godinu dana braka

Milica i Bora su u braku proveli nešto više od godinu dana, a nakon toga su objavili da se razvode. Bora Santana iznio je prljav veš iz svog braka sa Milicom Kemez, te otkrio da dugo nisu imali intimne odnose i da je ona mislila da je on gej.

"Jedno vrijeme je sumnjala da sam gej jer ona nije mogla da me uzbudi, a čim smo raskinuli i kad sam bio s drugim djevojkama to je trajalo po dva, tri sata. Nismo mogli jedno bez drugog da legnemo, ali nešto nije štimalo. Nisam je varao, viđao sam se s jednom djevojkom dok sam bio slobodan i pred naše mirenje", rekao je Bora.