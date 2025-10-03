logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Otarasila si se bijede": Prvo oglašavanje Milice Kemez nakon razvoda, brutalne riječi upućene bivšem

"Otarasila si se bijede": Prvo oglašavanje Milice Kemez nakon razvoda, brutalne riječi upućene bivšem

Autor Đorđe Milošević
0

Milica Kemez je jasno stavila do znanja šta misli o svemu.

"Otarasila si se bijede": Prvo oglašavanje Milice Kemez nakon razvoda Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Bora Santana i Milica Kemez danas su se i zvanično razveli pred sudom. Bora je zbog ročišta nakratko napustio rijaliti Elita 9, a po izlasku iz suda nije krio sreću.

Na licu mu je bio širok osmijeh, a zatim je otvorio šampanjac kako bi proslavio što je ponovo slobodan.

Sa druge strane, Milica Kemez oglasila se na Instagramu, gdje je podijelila citat, ne želeći dodatno da komentariše razvod, ali je poslednji dio citata bio dovoljan da svi odmah kontatuju da je u braku prošla kroz pakao.

"Zapamti, dijamant je samo komad uglja koji je dobro podnio pritisak", objavila je ona na privatnom profilu, a komentari na mrežama samo su se nizali.

"Bravo Milice, otarasila si se bijede", "Nije on za tebe", "Konačno!", "Sada uživaj ženo, zaslužila si", bili su samo neki od komentara.

Jedva spojili godinu dana braka

Milica i Bora su u braku proveli nešto više od godinu dana, a nakon toga su objavili da se razvode. Bora Santana iznio je prljav veš iz svog braka sa Milicom Kemez, te otkrio da dugo nisu imali intimne odnose i da je ona mislila da je on gej.

"Jedno vrijeme je sumnjala da sam gej jer ona nije mogla da me uzbudi, a čim smo raskinuli i kad sam bio s drugim djevojkama to je trajalo po dva, tri sata. Nismo mogli jedno bez drugog da legnemo, ali nešto nije štimalo. Nisam je varao, viđao sam se s jednom djevojkom dok sam bio slobodan i pred naše mirenje", rekao je Bora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

milica kemez razvod

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ