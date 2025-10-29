"Glupa je kao noga od stola": Lukas izgovorio skandalozne uvrede na račun Milice Pavlović, umiješao i njih

Lukas se ne zastavlja, a sada je izgovorio niz novih uvreda na račun mlađe koleginice.

Pjevačica Milica Pavlović je nedavno održala konferenciju za novinare povodom završetka turneje i predstojećeg spektakla zakazanog za halu Čair u Nišu, na kojoj se osvrnula na sukob sa Acom Lukasom koji je rezultirao brisanjem njihovog dueta.

Milica je tad otkrila da je duet sa Lukasom prepevala sa drugim pjevačem i da je baš briga kako će on reagovati, a sada se Lukas ponovo oglasio i uputio joj užasne uvrede.

Aca je odlučio da razveže jezik o estradi i da otkrije sve tajne koje dugo skriva od javnosti.

"Dugo sam ćutao. Gledao sam kako su mi mnogi pakovali, kako su me ogovarali i pravili priče iza leđa. Ali, mislim da je vrijeme da razvežem jezik i kažem sve što znam. Ne radi se o osveti, već o istini. Publika ima pravo da zna šta se stvarno dešava", izjavio je Lukas.

Kada je riječ o odnosima među estradnim kolegama, Lukas je istakao da nema pravih estradnih prijatelja, spomenuvši sukob sa Milicom.

"Samo ću jedno stvar da kažem. To je stvar vaspitanja. Prozivao sam se i ja kad sam bio mlađi, ali ne sa ljudima koji su te podržavali. Ona (Milica) pljuje Karleušu, Snežanu Đurišić, gdje si krenula. Dotakla je nebo i sam glumi ludilo. Da nije bilo mene ne bi prošla, Popović ni mrtav nije htio da je pusti, pjevala je loše i falširala. Rekao sam joj: 'Najgore pjevaš od svih ovih takmičara, ali će jedina od njih postati zvijezda'", počeo je on i nastavio sa uvredama na njen račun:

"Nisam htio da potpišem dozvolu za naš duet jer bi sve palo u vodu, kao i moja tužba njima. U Grandu su je iskoristili zato što je glupa, mislio sam da je pametnija, ali prilično je glupa, kao noga od stola i sada to vidim kako se ponaša prema drugim pjevačima", izneo je Lukas za bosanske medije.