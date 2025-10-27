Estradnjaci se ujedinili protiv Milice Pavlović: Lukas nakon Dare ponovo udario na pjevačicu, ne zaustavlja se

Aca Lukas nastavlja da urniše Milicu Pavlović nakon njene izjave koja je podigla veliku buru na estradi.

Izvor: Instagram/senoritamilica

Drama ne prestaje nakon izjave Milice Pavlović da je njen i Lukasov duet sa razlogom obrisan, a pjesma na koju ona polaže sva prava, prepjevana sa drugim kolegom i trebalo bi da ugleda svjetlost dana.

Aca se, nakon obraćanja estradi i niza uvreda, ponovo obratio mlađoj koleginici i izrekao nove prozivke na njen račun.

"Nauči svog menadžera da taj marketing, u tim lagarijama kako si ti velika zvijezda i kako puniš sve šta stigneš... Ti trenutno lutko moja, ovo je sa terena, reci ljudima da znaju, ti ne možeš da napuniš šoljicu za kafu, a ne diskoteku, a kamoli halu trenutno", izjavio je Lukas.

"Radi svoj posao, a ne da lažeš"

Lukas je u skandaloznom oglašavanju udario na Milicu i tom prilikom izrekao njih uvreda na njen račun.

"Ti misliš da si Madona. A ti si kineska Karleuša. 'Karleuša made in China'. Imaš talenta, ali nemaš talenta da se raspravljaš i svađaš, nemaš intelekt za to. Radi svoj posao, a ne da pričaš i da lažeš”.

Poslušajte šta je sve Milica rekla za Lukasa i Karleušu:

@mondo.zabava Duet sam Lukasom sam prepevala, ne zanima me kako će reagovati: Milica Pavlović iskreno nakon prozivki kolege! ️: Mondo #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

"Sve što ona radi je fejk"

Dara takođe nije bila blagonaklona nakon izjave Milice Pavlović.

"Prvo da kažem o njoj - ona je takva fejkara, takav fejk, i kad priča i kad peva i kad igra, to je tako izveštačeno sve. To je teška laž, što bih ja tražila marketing od nekoga ko sebi ne može da pomogne? Kad je mačka tražila uslugu od miša?!", rekla je Dara uz smijeh.