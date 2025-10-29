Šok! Vjerenik Meline Džinović prije 4 mjeseca dobio dijete: Biznismen ostavio partnerku tik pred porođaj

Novi detalji otkriveni su o biznismenu Meline Džinović, ali i o njegovom privatnom životu.

Izvor: Instagram printscreen/ hammelofficial

Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović vjerila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a kako saznaju domaći mediji njen partner je prije samo četiri mjeseca dobio dijete.

Melina uživa kraj 25 godina starijeg muškarca iz Engleske koji je u junu dobio bebu sa mladom Ukrajinkom, a izvor je otkrio detalje.

"Melinin novi dečko je u junu dobio dijete sa lijepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želio da to utiče na dijete koje je odmah po rođenju priznao - rekao je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.

"Tek nakon njihovog raskida sa Ukrajinkom on je upoznao Melinu i sa njom otpočeo vezu", zaključio je izvor i dodao da bi Melina ovih dana trebalo da upozna njegovo najmlađe dijete.

"Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život prije nje. Ovih dana će upoznati bebu."

Planiraju svadbu na brodu

Podsjetimo, Melina i njen izabranik napraviće gala svadbu na brodu.

"On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Cijelo ljeto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Riješio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku", rekao je nedavno izvor.