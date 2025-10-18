Harisu ovo nije uspjelo, sada sve oči uprte u milijardera: Verenik Meline Džinović iskeširao ogromno bogatstvo

Milijarder ne štedi kada je Melina u pitanju.

Modnu kreatorku Melinu Galić vjerio je uspešni biznismen (69), a njih dvoje uskoro prave gala venčanje u Monaku.

Kako prenose domaći mediji, bogati biznismen je ogromnu svotu novca uložio u biznis Meline Džinović sa prodajom haljina u Monte Karlu, pa je tako navodno dao skoro 200.000 eura kako bi ona pokušala da privuče i svetsku klijentelu koja dolazi na Azurnu obalu.

"Taj čovek je vrlo galantan i ne žali kad je Melina u pitanju. Gdje ona okom, tu on skokom, što bi se reklo. Vrlo je uticajan ovdje, ima dosta uspješnih prijatelja na raznim pozicijama i razne kontakte, pa je preko svojih veza i sredio da ovdje ona otvori butik u jednoj koncept radnji. Za to je dao najmanje 200.000 eura..", kaže izvor.

Mnogi su odmah krenuli da komentarišu da je navodno i Haris slično radio, te neprestano ulagao u njen biznis, ali joj probijanje na inostrano tržište nije uspelo, te spekuliše kako će se pokazati bogati biznismen.

Prave gala svadbu

"On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Cijelo ljeto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Riješio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku."

Ovdije Melina živi dok je u Monte Karlu:

Kako izvor dalje navodi, brod će sve vrijeme ploviti tokom ceremonije i proslave.

"Ako sve bude teklo kako su planirali, svadba će biti na brodu koji će sve vrijeme ploviti. Biće to milionska svadba koja će se prepričavati. On je sve do sitnica isplanirao za taj dan i još uvijek se dogovaraju oko svih detalja", zaključuje izvor za domaće medije.