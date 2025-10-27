Kuma Meline Džinović "ojadila" bivšeg i za minut mu uzela milijarde: Nakon razvoda smuvao 45 godina mlađu

Berni Eklston proslavlja 95. rođendan, a od njega se ne odvaja skoro pola vijeka mlađa djevojka sa kojom je prije nekoliko godina dobio i dijete.

Berni Eklston proslavlja svoj 95. rođendan, a od njega se ne odvaja supuga Fabijana Flosi. Od kako su uplovili u odnos svoju intimu drže dalje od radoznalih očiju javnosti, a tek s vrijemena na vrijeme, na mrežama osvane po koja zajednička fotografija.

Inače, Berni i Fabijana upoznali su se kroz posao s obzirom da je i ona bila angažovana u automobilskom sportu, a on je dugo bio na čelu svijeta Formule 1.

Početak ljubavi

Počeli su da provode vrijeme zajedno, a emocije su buknule na krstarenju oko Hrvatske 2009. godine. Međutim, od kako se saznalo da su u vezi, mnogi su Fabijanu opružili da je sa Bernijem iz koristi s obzirom da je od nje stariji 46 godina.

Međutim, milijarder tvrdi da je u pitanju prava ljubav, i da je želio da dobije djecu sa Fabijanom od momenta kada ju je upoznao.

Par se vjenčao u avgustu 2012. godine, na privatnoj ceremoniji u Švajcarskoj, a 8 godina kasnije, Fabijana je rodila njihovog sina, kojeg su nazvali Ejs — tada je Berni imao 89 godina.

Narušen odnos sa ćerkama

Inače, od kako je Berni stupio u odnos sa Fabijanom Flosi, naročito nakon braka, odnosi između nje i njegovih ćerki iz prvog braka, Tamare i Petre, bio narušen. Kako su mediji pisali, Tamara i Petra su se u početku teško nosile sa promenama u porodičnom životu, držeći stranu majci Slavici Radić.

Podsjetimo, Berni i Slavica, koja je inače bila i venčana kuma Melini i Harisu Džinoviću, imali su buran kraj odnosa. Nekadašnja manekenka razvela se od Bernija za 58 sekundi uzevši mu preko milijardu dolara.

Slavica je odlučila da okonča brak, navodeći kao razlog njegovu opsesivnu posvećenost poslu i zanemarivanje porodičnog života. Zvanično su se razveli 10. marta 2009. godine, a samo par mjeseci kasnije Berni je "smuvao" Fabijanu.

Odnos između Fabijane i Bernijevih ćerki postepeno se poboljšavao tokom godina.

Ćerka Tamara je tokom intervjua iz 2024. godine izjavila da je sada u mirnom odnosu sa svojim ocem i da je prihvatila činjenicu da neće postati "mogul" poput njega. On je u par navrata viđen i u noćnom provodu sa ćerkama.